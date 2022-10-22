BIST 3.935
DOLAR 18,58
EURO 18,33
ALTIN 990,47
HABER /  GÜNCEL

Bartın'daki maden faciasıyla ilgili Meclis kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: Komisyon kuruluyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bartın'daki maden faciasıyla ilgili Meclis kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: Komisyon kuruluyor

BARTIN'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, söz konusu maden kazasının tüm önleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıldı.

21 üyeli komisyon 3 ay çalışacak

Araştırmayı yapacak komisyon 21 üyeden kurulacak, komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve gerektiğinde komisyon Ankara dışında çalışabilecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gülşen aylık gelirini açıkladı duyanlar inanamadı 'yok artık' tepkisi geldi!
Foto Galeri Gülşen aylık gelirini açıkladı duyanlar inanamadı 'yok artık' tepkisi geldi! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Binali Yıldırım ameliyat edildi! Sağlık bakanı Fahrettin Koca duyurdu
Binali Yıldırım ameliyat edildi! Sağlık bakanı Fahrettin Koca duyurdu
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Mehmet Ali Çelebi ile Tanju Özcan birbirine girdi! 'Döneklik' suçlaması olay oldu
Mehmet Ali Çelebi ile Tanju Özcan birbirine girdi! 'Döneklik' suçlaması olay oldu
750 bin işçi mağdur olabilir! Kadroya geçen taşeron işçiye EYT sürprizi! Maaşlar yarı yarıya düşebilir
750 bin işçi mağdur olabilir! Kadroya geçen taşeron işçiye EYT sürprizi! Maaşlar yarı yarıya düşebilir
Bu kadarına pes! Dağdan indi Türkiye'de öğretmenlik yaparken yakalandı
Bu kadarına pes! Dağdan indi Türkiye'de öğretmenlik yaparken yakalandı
Ne alakası var demeyin! Odun külünün bilmediğiniz faydaları
Ne alakası var demeyin! Odun külünün bilmediğiniz faydaları
Otel müdürü çatı katta çalışanlar tarafından korkunç halde bulundu!
Otel müdürü çatı katta çalışanlar tarafından korkunç halde bulundu!
AK Parti'de Arınç bombası! Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç istifa edebilir İYİ Parti iddiası
AK Parti'de Arınç bombası! Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç istifa edebilir İYİ Parti iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni danışman atandı! Resmi Gazete'de çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni danışman atandı! Resmi Gazete'de çıktı
Şok iddia! Cinsel saldırı ile suçlanan Albay'a katipsizlik verildi! Mağdur kadının çocuğunun babası çıktı
Şok iddia! Cinsel saldırı ile suçlanan Albay'a katipsizlik verildi! Mağdur kadının çocuğunun babası çıktı
Çok güçlü bir Bakan, 'Meral Akşener Başbakan olacak' dedi! AK Parti'den 5 isim ayrılacak iddiası
Çok güçlü bir Bakan, 'Meral Akşener Başbakan olacak' dedi! AK Parti'den 5 isim ayrılacak iddiası
Hulusi Akar: Türkiye'nin bekası için uçak da tank da yapacağız
Hulusi Akar: Türkiye'nin bekası için uçak da tank da yapacağız