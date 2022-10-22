Telaş yok gram altın 900 liraya düşer mi? Yatırımcılar dikkat Mehmet Ali Yıldırımtürk'ün altın açıklaması bomba
Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanma yatırımcıları tedirgin etti. Gram altın haftayı 990 lira seviyesinde kapattı. Peki altında 900 lira seviyesi mümkün mü? Mehmet Ali Yıldırımtürk'ün açıklamaları dikkat çekti.
Ons altın ve gram altında yaşanan ani değişiklik yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. 22 Ekim altının gram fiyatı 991,37, çeyrek altın 1.670, yarım altın 3.342, cumhuriyet altını 6.652 liradan alıcı buluyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Milliyet'e altın fiyatlarındaki değişime ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte Yıldırımtürk'ün açıklamaları
-Altın dış piyasada güçlü dolar, yüksek faiz olgusundan dolayı baskı altında. Jeopolitik gerginlikler, enflasyonda önlenemeyen yükselişin şu anda fiyatlanmadığını görüyoruz. Bunlar fiyatlanmaya başlandığında altında seyir yeniden yukarı olacak.
"Fon alımları altın fiyatını yükseltebilir"
Doların diğer para birimleri karşısında yüksek seyrettiğini görüyoruz. Bu para birimleri zayıflamaya devam ederse ülkelerden fon olarak altın alımları gelebilir bu da fiyatı yukarı çekebilir diye düşünüyorum.
-Çarpan etkisi ile önümüzdeki günler ve haftalar doların yukarı yönlü seyir izlemesiyle altının daha aşağı gitmesi önlenecektir. Bir gram altının bin liranın altında kalacağını düşünmüyorum.