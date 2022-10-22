Telaş yok gram altın 900 liraya düşer mi? Yatırımcılar dikkat Mehmet Ali Yıldırımtürk'ün altın açıklaması bomba

"Fon alımları altın fiyatını yükseltebilir"

Doların diğer para birimleri karşısında yüksek seyrettiğini görüyoruz. Bu para birimleri zayıflamaya devam ederse ülkelerden fon olarak altın alımları gelebilir bu da fiyatı yukarı çekebilir diye düşünüyorum.