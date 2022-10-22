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Almanya'dan Türkiye çıkışı: Her açıklamayı büyütmeye gerek yok

Almanya'dan Türkiye çıkışı: Her açıklamayı büyütmeye gerek yok

TÜRKİYE ile Yunanistan arasındaki gerilim her geçen gün tırmanırken, Almanya'dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

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Son dönemde Yunanistan ile yaşanan gerilim ve İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliği başta olmak üzere Avrupa ile bir dizi gerilim yaşayan Ankara'nın hamleleri ve açıklamalarıyla ile ilgili bir yorum da Almanya'dan geldi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Wolfgang Buchner, "Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik açıklamalarının hepsine yanıt vermek boşuna. Biz her zaman komşulara karşı tehditkâr ya da dostça olmayan açıklamalar yapılmasının doğru olmadığını belirttik. Hükümet her fırsatta bu konuyu açıkça ifade etti. Dışişleri Bakanlığı da bu konuya dikkat çekti" dedi.

"Her açıklamayı büyüterek konuşmamız gerektiğine inanmıyorum"

Buchner, Ankara'nın "bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un nasıl yanıt verdiğine yönelik bir soruya, "Her açıklamayı büyüterek konuşmamız gerektiğine inanmıyorum" dedi.

Scholz'un gelecek hafta Atina'ya giderek Yunan mevkidaşı Miçotakis ile görüşmesi bekleniyor.

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