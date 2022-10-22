Otomobilin çarptığı aydınlatma direği yoldan geçen kadının üzerine devrildi
Anadolu Ajansı
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ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı aydınlatma direği yoldan geçen kadının üzerine devrildi. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
Ahmet M'nin kullandığı otomobil, Adeviye Bulvarı'nda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk, yoldan geçen Esra Fırat'ın üzerine devrildi.
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Ağır yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fırat'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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