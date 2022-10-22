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Otomobilin çarptığı aydınlatma direği yoldan geçen kadının üzerine devrildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Otomobilin çarptığı aydınlatma direği yoldan geçen kadının üzerine devrildi

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı aydınlatma direği yoldan geçen kadının üzerine devrildi. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Otomobilin çarptığı aydınlatma direği yoldan geçen kadının üzerine devrildi

Ahmet M'nin kullandığı otomobil, Adeviye Bulvarı'nda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk, yoldan geçen Esra Fırat'ın üzerine devrildi.

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Otomobilin çarptığı aydınlatma direği yoldan geçen kadının üzerine devrildi

Ağır yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fırat'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Otomobilin çarptığı aydınlatma direği yoldan geçen kadının üzerine devrildi
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Otomobilin çarptığı aydınlatma direği yoldan geçen kadının üzerine devrildi
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