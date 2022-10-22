BIST 3.935
DOLAR 18,58
EURO 18,33
ALTIN 990,47
HABER /  DÜNYA

Finlandiya heyeti, FETÖ ve PKK'lı teröristlerin iadesini görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Finlandiya heyeti, FETÖ ve PKK'lı teröristlerin iadesini görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor

Finlandiya Adalet Bakanlığı heyeti, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK mensuplarının iadesiyle ilgili görüşme yapmak üzere Türkiye'ye gelecek.

Abone ol

Finlandiya Adalet Bakanlığı yetkilileri, 25 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlığındaki heyetle bir araya gelecek.

Görüşmelerde, Adalet Bakanlığı yetkilileri, Finlandiya heyetine FETÖ ve PKK mensubu teröristlerin iadesi talebini tekrarlayacak. Ayrıca görüşmelerde, teröristlerin eylemleri delilleriyle anlatılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Zelenski'den ürküten iddia! Rusya'nın hazırladığı iki felaket senaryosunu duyurdu
Zelenski'den ürküten iddia! Rusya'nın hazırladığı iki felaket senaryosunu duyurdu
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
İğrenç olay! Karnım ağrıyor diye hastaneye giden liseli kız hamile çıktı
İğrenç olay! Karnım ağrıyor diye hastaneye giden liseli kız hamile çıktı
Halk TV'de telif hırsızlığı! Kılıçdaroğlu'nun evinde çektiği videolara telif attılar
Halk TV'de telif hırsızlığı! Kılıçdaroğlu'nun evinde çektiği videolara telif attılar
Kız arkadaşla birlikteyken uyarısı sonu oldu! Ölen 20, öldürenler 21 ve 24 yaşında
Kız arkadaşla birlikteyken uyarısı sonu oldu! Ölen 20, öldürenler 21 ve 24 yaşında
Sakarya ve İstanbul'da 2 alan teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi
Sakarya ve İstanbul'da 2 alan teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi
Almanya'dan Türkiye çıkışı: Her açıklamayı büyütmeye gerek yok
Almanya'dan Türkiye çıkışı: Her açıklamayı büyütmeye gerek yok
İsveç Başbakanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
İsveç Başbakanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
Bartın'daki maden faciasıyla ilgili Meclis kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: Komisyon kuruluyor
Bartın'daki maden faciasıyla ilgili Meclis kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: Komisyon kuruluyor
Binali Yıldırım ameliyat edildi! Sağlık bakanı Fahrettin Koca duyurdu
Binali Yıldırım ameliyat edildi! Sağlık bakanı Fahrettin Koca duyurdu
Mehmet Ali Çelebi ile Tanju Özcan birbirine girdi! 'Döneklik' suçlaması olay oldu
Mehmet Ali Çelebi ile Tanju Özcan birbirine girdi! 'Döneklik' suçlaması olay oldu
750 bin işçi mağdur olabilir! Kadroya geçen taşeron işçiye EYT sürprizi! Maaşlar yarı yarıya düşebilir
750 bin işçi mağdur olabilir! Kadroya geçen taşeron işçiye EYT sürprizi! Maaşlar yarı yarıya düşebilir