Motorine indirim geldi! İşte 22 Ekim 2022 indirimli akaryakıt fiyatları...

Üst üste zamların ardından motorine indirim geldi. Motorinin litre fiyatı 1 lira 7 kuruş ucuzladı... Benzin ve LPG'de indirim yok...

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Petrol fiyatları dip yaparken indirim yapmayan akaryakıt şirketleri, petrol fiyatlarının yükselmesinin ardından motorine iki hafta önce peş peşe dört zamla beş gün içerisinde toplam yüzde 23,4 zam yapmıştı. Bu zamlarla eylül sonunda litresi 23,12 lira düzeyinde olan motorinin litre fiyatı 28,53 liraya kadar çıkmıştı.

Daha sonraysa fiyatlara 1,14 liralık bir indirim gelmişti. Bugün gelen 1 lira 7 kuruşluk indirimle de motorin litre fiyatı 26,32 liraya düştü. Yılbaşına göre bakıldığında motorinin litre fiyatında yüzde 107’lik zam gerçekleşti.

Motorinin litre fiyatı kaç lira oldu?

Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 26 lira 37 kuruşa, Ankara'da 26 lira 50 kuruşa, İzmir'de ise 26 lira 52 kuruşa indi.

Güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL

Benzin: 20,65 TL

Motorin: 26,37 TL

ANKARA

Benzin: 20,79 TL

Motorin: 26,50 TL

İZMİR

Benzin: 20,78 TL

Motorin: 26,52 TL