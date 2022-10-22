BIST 3.935
DOLAR 18,58
EURO 18,33
ALTIN 990,47
HABER /  EKONOMİ

Motorine indirim geldi! İşte 22 Ekim 2022 indirimli akaryakıt fiyatları...

Motorine indirim geldi! İşte 22 Ekim 2022 indirimli akaryakıt fiyatları...

Üst üste zamların ardından motorine indirim geldi. Motorinin litre fiyatı 1 lira 7 kuruş ucuzladı... Benzin ve LPG'de indirim yok...

Abone ol

Petrol fiyatları dip yaparken indirim yapmayan akaryakıt şirketleri, petrol fiyatlarının yükselmesinin ardından motorine iki hafta önce peş peşe dört zamla beş gün içerisinde toplam yüzde 23,4 zam yapmıştı. Bu zamlarla eylül sonunda litresi 23,12 lira düzeyinde olan motorinin litre fiyatı 28,53 liraya kadar çıkmıştı.

Daha sonraysa fiyatlara 1,14 liralık bir indirim gelmişti. Bugün gelen  1 lira 7 kuruşluk indirimle de motorin litre fiyatı 26,32 liraya düştü. Yılbaşına göre bakıldığında motorinin litre fiyatında yüzde 107’lik zam gerçekleşti.

Motorinin litre fiyatı kaç lira oldu?

Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 26 lira 37 kuruşa, Ankara'da 26 lira 50 kuruşa, İzmir'de ise 26 lira 52 kuruşa indi.

Güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL
Benzin: 20,65 TL
Motorin: 26,37 TL

ANKARA
Benzin: 20,79 TL
Motorin: 26,50 TL

İZMİR
Benzin: 20,78 TL
Motorin: 26,52 TL

ÖNCEKİ HABERLER
Tam bir lezzet şöleni mişoriz(Arnavut pilavı) tarifi nasıl yapılır?
Tam bir lezzet şöleni mişoriz(Arnavut pilavı) tarifi nasıl yapılır?
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
12 taksitle aldı, çalınan motosiklet şok yaşattı! 13 yıl sonra gelen telefonu şaka sandı
12 taksitle aldı, çalınan motosiklet şok yaşattı! 13 yıl sonra gelen telefonu şaka sandı
Nureddin Nebati'den ödeme müjdesi! 6 bin liraya kadar çıkacak
Nureddin Nebati'den ödeme müjdesi! 6 bin liraya kadar çıkacak
AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'nin annesi: Oğlum milli cepheye geçtiği için çok gururlandım
AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'nin annesi: Oğlum milli cepheye geçtiği için çok gururlandım
Güzel olayım derken madara olmayın! Allık sürerken en çok yapılan hata
Güzel olayım derken madara olmayın! Allık sürerken en çok yapılan hata
Finlandiya heyeti, FETÖ ve PKK'lı teröristlerin iadesini görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor
Finlandiya heyeti, FETÖ ve PKK'lı teröristlerin iadesini görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor
Zelenski'den ürküten iddia! Rusya'nın hazırladığı iki felaket senaryosunu duyurdu
Zelenski'den ürküten iddia! Rusya'nın hazırladığı iki felaket senaryosunu duyurdu
İğrenç olay! Karnım ağrıyor diye hastaneye giden liseli kız hamile çıktı
İğrenç olay! Karnım ağrıyor diye hastaneye giden liseli kız hamile çıktı
Halk TV'de telif hırsızlığı! Kılıçdaroğlu'nun evinde çektiği videolara telif attılar
Halk TV'de telif hırsızlığı! Kılıçdaroğlu'nun evinde çektiği videolara telif attılar
Kız arkadaşla birlikteyken uyarısı sonu oldu! Ölen 20, öldürenler 21 ve 24 yaşında
Kız arkadaşla birlikteyken uyarısı sonu oldu! Ölen 20, öldürenler 21 ve 24 yaşında
Sakarya ve İstanbul'da 2 alan teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi
Sakarya ve İstanbul'da 2 alan teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi