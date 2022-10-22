Tam bir lezzet şöleni mişoriz(Arnavut pilavı) tarifi nasıl yapılır?

Görüntüsüyle, lezzetiyle görsel şölen yaşatan mişoriz adını daha önce hiç duydunuz mu bilmiyoruz. Fakat bu Arnavut pilavının lezzetini bir kez tattıktan sonra unutamayacağınızdan eminiz. İçerisinde tavuk bagetle domates salçalı enfes Arnavut pilavına kim hayır diyebilir ki? İşte muhteşem lezzetiyle mişoriz tarifi...

Abone ol

Balkan mutfağının lezzetleri Türk mutfağında da her zaman oldukça seviliyor, sık sık yapılıyor. Bugünkü tarifimiz de Balkan mutfağından, Arnavutluk'tan geliyor. Arnavut mutfağına özgü bir lezzet olan mişoriz, enfes salçalı pilav ve tavuğun birleşiminden oluşuyor. Görselliğiyle, lezzetiyle baştan çıkaran bir tarif olan mişorizi davet sofralarınızda yapabilirsiniz. Misafirleriniz ve sevdiklerinizin bayılarak yiyeceği mişorizin yapılışı da basit. Siz de akşam yemeğinde bir ziyafet çekmek istiyorsanız mişoriz Arnavut pilavı tarifini denemeden geçmeyin. Peki mişoriz nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktası var mı? İşte şahane mişoriz Arnavut pilavı tarifi...

Mişoriz malzemeleri

700 gram tavuk baget ya da but

3 su bardağı pirinç

6 su bardağı tavuk suyu

1 yemek kaşığı domates salçası

100 gram tereyağı

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

Mişoriz(Arnavut pilavı) tarifinin püf noktaları neler?

Fırından almadan önce eğer tavuklar kızarmış ama pilav suyunu tamamen çekmişse, sıcak tavuk suyundan bir kepçe kadar ekstradan üstlerine gezdirebilir ve sonra fırından alabilirsiniz.

Mişoriz(Arnavut pilavı) nasıl yapılır?

Tavukları düdüklü tencereye alıp üzerine 8 su bardağı su ekleyin.

Kapağını kapattığınız tavukları haşlanmaya bırakın.

Tavuklar haşlanırken soğanı yemeklik doğrayın.

Tereyağını bir tencerede ısıtıp soğanları yağda kavurun.

Salçayı, tuzu ve baharatları ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Pirinçleri yıkayıp süzün ve tenceredeki soğanlara ilave edin ve 5 dakika daha kavurun.

Pirinçleri bir fırın kabına aktarın.

Tavuğun haşlama suyunu süzüp pirinçlerin üzerine ekleyin.

Önceden 180 derecede ısıttığınız fırına verdiğiniz pilavı 10 dakika kadar fırınlayın.

Ardından tavukları da pirinçlerin üzerine dizip tepsiyi yeniden fırına verin.

Sıcaklığı 200 dereceye çıkarıp 20 dakika daha pişirin.

Tavuklar iyice kızaracak ancak pilav hafif sulu kalacak şekilde olmalı. Bu nedenle pilav suyunu tamamen çekerse fırından almadan önce üzerine 1 kepçe kadar daha tavuk suyu gezdirebilirsiniz.

Üzerine bir tepsi kapattığınız pilavı 10 dakika dinlendirip demlendirin.

Ardından sıcak servis yapın. Afiyet olsun…