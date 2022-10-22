BIST 3.935
DOLAR 18,58
EURO 18,33
ALTIN 990,47
HABER /  EKONOMİ

Nureddin Nebati'den ödeme müjdesi! 6 bin liraya kadar çıkacak

Nureddin Nebati'den ödeme müjdesi! 6 bin liraya kadar çıkacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, kıyı balıkçılarına ödeme yapılacağını açıklayarak, "Geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz." dedi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati  "Geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz. 0-4,99 metre balıkçı gemileri için 3 bin 500 lira, 5,0-7,99 metre balıkçı gemileri için 4 bin 250 lira, 8,0-9,99 metre balıkçı gemileri için 5 bin 250 lira 10,0-11,99 metre balıkçı gemileri için ise 6 bin lira ödeme gerçekleştirileceğiz." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Telaş yok gram altın 900 liraya düşer mi? Yatırımcılar dikkat Mehmet Ali Yıldırımtürk'ün altın açıklaması bomba
Foto Galeri Telaş yok gram altın 900 liraya düşer mi? Yatırımcılar dikkat Mehmet Ali Yıldırımtürk'ün altın açıklaması bomba Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'nin annesi: Oğlum milli cepheye geçtiği için çok gururlandım
AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'nin annesi: Oğlum milli cepheye geçtiği için çok gururlandım
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Güzel olayım derken madara olmayın! Allık sürerken en çok yapılan hata
Güzel olayım derken madara olmayın! Allık sürerken en çok yapılan hata
Finlandiya heyeti, FETÖ ve PKK'lı teröristlerin iadesini görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor
Finlandiya heyeti, FETÖ ve PKK'lı teröristlerin iadesini görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor
Zelenski'den ürküten iddia! Rusya'nın hazırladığı iki felaket senaryosunu duyurdu
Zelenski'den ürküten iddia! Rusya'nın hazırladığı iki felaket senaryosunu duyurdu
İğrenç olay! Karnım ağrıyor diye hastaneye giden liseli kız hamile çıktı
İğrenç olay! Karnım ağrıyor diye hastaneye giden liseli kız hamile çıktı
Halk TV'de telif hırsızlığı! Kılıçdaroğlu'nun evinde çektiği videolara telif attılar
Halk TV'de telif hırsızlığı! Kılıçdaroğlu'nun evinde çektiği videolara telif attılar
Kız arkadaşla birlikteyken uyarısı sonu oldu! Ölen 20, öldürenler 21 ve 24 yaşında
Kız arkadaşla birlikteyken uyarısı sonu oldu! Ölen 20, öldürenler 21 ve 24 yaşında
Sakarya ve İstanbul'da 2 alan teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi
Sakarya ve İstanbul'da 2 alan teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi
Almanya'dan Türkiye çıkışı: Her açıklamayı büyütmeye gerek yok
Almanya'dan Türkiye çıkışı: Her açıklamayı büyütmeye gerek yok
İsveç Başbakanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
İsveç Başbakanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
Bartın'daki maden faciasıyla ilgili Meclis kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: Komisyon kuruluyor
Bartın'daki maden faciasıyla ilgili Meclis kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: Komisyon kuruluyor