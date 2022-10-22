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12 taksitle aldı, çalınan motosiklet şok yaşattı! 13 yıl sonra gelen telefonu şaka sandı

12 taksitle aldı, çalınan motosiklet şok yaşattı! 13 yıl sonra gelen telefonu şaka sandı

İSTANBUL'da, Mehmet Tarlacı'nın 2009 yılında 12 taksitle aldığı motosiklet başına dert açtı. Motosikleti henüz 2 ay dolmadan çalınan Tarlacı, 13 yıl sonra avukattan gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı. Genç adam, motosikletinin bulunduğunu ve 13 yıldır yediemin otoparkında beklemesi nedeniyle 11 bin lira borç biriktiğini öğrendi.

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İstanbul Üsküdar'da Mehmet Tarlacı, 2009 yılında 12 taksitle motosiklet aldı. 2 ay bile kullanamadığı motosikleti çalınan talihsiz adam, 13 yıl sonra gelen 11 bin liralık borç haberiyle sarsıldı...

Olmayan motorun taksitlerini ödedi

İstanbul Üsküdar'da yaşayan Mehmet Tarlacı'nın yeni aldığı ve 1.5 ay kullandığı 34 ZH 6937 plakalı motosikleti, Kadıköy'de 2009 yılında çalındı. 12 taksitle 3 bin TL'ye aldığı motosikletinin çalınması üzerine polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Tarlacı, motosikletin kalan 10 taksitini de ödedi. Bir türlü bulunamayan motosikletle ilgili tutanak tutulurken polisler, Mehmet Tarlacı'ya, motosikletin bulunmaması halinde trafikten düşümü olacağını söyledi.

Tarlacı, 'motosikletin bulundu' haberi beklerken vergi dairesinden borç haberi aldı. Çalınan ve bulunamayan motosikletinin vergi borcunu ödeyen Tarlacı, hırsızlık için başlatılan soruşturmanın zaman aşımına uğraması sebebiyle motosikletinden umudunu kesti.

Gelen telefonda şok oldu: 13 yıldır borç birikti

Sabah'ta yer alan habere göre, aradan 13 yıl geçtikten sonra bir avukat, Mehmet Tarlacı'yı arayarak 11 bin lira icra borcu olduğunu, ödeme yapması gerektiğini söyledi. Avukatın söyledikleri karşısında şaşkına dönen Tarlacı, yaptığı kontrollerde motosikletinin çalındıktan yalnızca bir gün sonra bulunup Kemerburgaz Yediemin Otoparkına çekildiğini ve 13 yıldır burada durması sebebiyle borç biriktiğini öğrendi. Yaşadıkları karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Tarlacı, anlaşma yoluyla icra borcunu ödedi.

2009 yılında sıfır aldığı motosikletinin hurdaya dönüştüğünü gören Mehmet Tarlacı, yaşananlara isyan etti. Olayla ilgili konuşan Tarlacı, "2009 yılında mayıs ayında 3 bin TL'ye 12 taksitle motor almıştım. 2'inci ayında motorum çalındı. Polis tutanak tuttu. Motor bulunamadı. Ben 10 ay daha taksit ödedim. Tutanak tutarken polisler, 'Motor bulunmazsa trafikten düşer' dediler. Ama maliye kısmı varmış. 2 sene sonra vergi icrası geldi. Gittim vergi dairesiyle ile görüştüm, anlaştım ve ödeyerek borcu kapattım. Motor gitti, bana borcu kaldı" dedi.

"Şaka sanıp telefonu kapatacaktım"

Aradan yıllar geçtiğini ve açılan hırsızlık soruşturmasının bile düştüğünü belirten Mehmet Tarlacı, "Aradan yıllar geçti. Hırsız için kovuşturma bile zaman aşımına uğradı. Sonra toplam 13 senenin ardından bir avukat banka hesaplarına haciz koyuyoruz diye aradı. Sebep, '2009 da çalınan motorunuz o tarihten beri yediemin otoparkında yatıyormuş. Otopark ödemesini almak için icraya verdik' dedi. Ben şaka sanıp neredeyse telefonu kapatacaktım. Avukat UYAP'tan kontrol et dedi. Baktım doğru. 11 bin TL icralığım. Avukatlarla görüştüm, anlaşma yolundan başka çaren yok dediler. Anlaştım, ödemeyi yaptım, hurdası kalan mahvolmuş motoru yediemin otoparkından 1 ay içinde çekmem lazım." şeklinde konuştu.

"Ben yandım başkaları dikkat etsin"

Motoru otoparktan çıkarıp getirmek için de masraf yapacağını söyleyen Tarlacı, şöyle konuştu: Kemerburgaz'da otoparktaymış. Şimdi bir de araba tutup motoru evime getireceğim. Noterden çekme belgesi alacağım ve hurdaya ayıracağım. Hepsi ayrı ayrı bir masraf. Motorum çalındığı gün bulunup yediemin otoparkına çekilmiş. Ben yandım başkaları dikkat etsin yanmasın. Otoparka çekilen motosikleti bana neden söylemiyorlar. İlk motorumun çalınması sonrasında yeni bir motosiklet aldım. O da çalındı ancak kısa sürede bulundu. Bu süreçte neden otoparka çekilen motosikletimle ilgili bana bilgi verilmedi.

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