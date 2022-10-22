7 bin parça ile yaptılar 3 buçuk ay sürdü Sultanahmet Camisi'nin maketi büyüledi
Sultanahmet Camisi'nin 7 bin ahşap parça ile yapılan maketi Ordu'da görenleri hayran bıraktı. 12 kişilik ekip gece gündüz demeden çalıştı Sultanahmet Camisi'nin Türkiye'deki en büyük maketi ortaya çıkarıldı.
Altınordu ilçesinde tasarım ayna satışı üzerine faaliyet gösteren iş yerini işleten Serkan Alper, geçen yıllarda İstanbul'daki Sultanahmet Camisi'ni ziyaret etti.
Caminin mimarisinden etkilenen Alper, iş yerine yakın bir yerde kurduğu atölyede 12 personeliyle ahşap malzemeler kullanarak Sultanahmet'in maketini yaptı.
2,60 metreye 1,80 metre boyutunda olan maketin yapımı 3 buçuk ay sürerken, Serkan Alper maketi iş yerinde sergiliyor.
Kendilerinin sanat firması olduğu için sanata önem verdiklerini söyleyen Serkan Alper, “Bunun için ne yapabileceğimizi düşündük ve cami maketi yapmaya karar verdik. İş arkadaşlarımız ile birlikte çalışma yaptık ve bu esnada zor bir iş olarak Sultanahmet Camisi’ni düşündük, çünkü çok özel bir cami ve Türkiye için bayrak niteliği taşıyan bir cami.