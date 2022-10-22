7 bin parça ile yaptılar 3 buçuk ay sürdü Sultanahmet Camisi'nin maketi büyüledi

Kendilerinin sanat firması olduğu için sanata önem verdiklerini söyleyen Serkan Alper, “Bunun için ne yapabileceğimizi düşündük ve cami maketi yapmaya karar verdik. İş arkadaşlarımız ile birlikte çalışma yaptık ve bu esnada zor bir iş olarak Sultanahmet Camisi’ni düşündük, çünkü çok özel bir cami ve Türkiye için bayrak niteliği taşıyan bir cami.