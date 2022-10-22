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Pavyonda konsomatris operasyonu! Kadınlar gizli mahzende yakalandı

Pavyonda konsomatris operasyonu! Kadınlar gizli mahzende yakalandı

AYDIN’ın Nazilli ilçesindeki bir pavyonda konsomatris olarak çalıştırılan yabancı uyruklu kadınların özel yaptırılan gizli bölmelerde saklandığı ortaya çıktı. Pavyona yapılan baskında 5 yabancı uyruklu kadın, gizli bölmede yakalandı.

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Aydın’ın Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün alkollü mekanlara yaptığı denetimler devam ediyor. Ekipler, Prof. Muammer Aksoy Mahallesi’nde bir işletmeyi denetledi. İşletmede yapılan denetimlerde iş yeri içinde gizli bölme bulundu.

İşletme sahibi L.B.’nin iş yerinde bulunan ve konsomatrislik yapan yabancı uyruklu 5 kadını, iş yeri içine yaptığı gizli bir bölmede sakladığı tespit edildi.

Gizli bölmede yakalanan kadınlar bulundukları yerden çıkarılarak, Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Kadınların gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

İş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

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