İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 polisi şehit eden PKK'lı Kadir Sezgin yakayı ele verdi
İçişleri Bakanlığı, "Baran Amed" kod adlı örgüt üyesi Kadir Sezgin'in şüphe üzerine durdurulan bir takside yakalandığını duyurdu. Söz konusu şahsın, 28 Ekim 2011 tarihinde Osmaniye'de 2 polisin şehit edildiği terör saldırısına katıldığı ifade edildi.Abone ol
İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine ve işbirlikçilerine yönelik olarak, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyon kapsamında; Silopi-Cizre karayolunda, içerisinde 3 kişinin bulunduğu şüpheli bir ticari taksi durdurulduğunu açıkladı.
Durdurulan taksiden 2 polisi şehit eden terörist çıktı
Yapılan araştırmada, ticari taksideki 3 şahıstan birinin, İçişleri Bakanlığı, 28 Ekim 2011 tarihinde Osmaniye'de PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen ve 2 polis memurunun şehit edilmesi eylemine katıldığı belirlenen "Baran Amed" kod adlı Kadir Sezgin'in yakalandığını duyurdu.
Kadir Sezgin isimli teröristin, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçu başta olmak üzere 23 suçtan aranma kaydının olduğu tespit edildi.
2012'de katıldığı terör eylemleri
Teröristin; 2005 yılında terör örgütüne katıldığı, 28 Ekim 2011 tarihinde Osmaniye ilinde PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen 2 polis memurunun şehit edilmesi eylemine katıldığı, 13 Ağustos 2012 tarihinde ise Hatay ili Erzin ilçesinde kaymakamlık konutundaki polis noktasına, İlçe Jandarma Komutanlığına ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen silahlı saldırı olayına katıldığı belirlendi.
2 polisin şehit edildiği o hain saldırı
Olay, 2011'de Osmaniye merkez Fakıuşağı Mahallesi’ndeki üniversite bölgesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait öğrenci yurdu önünde meydana gelmişti. Hafif ticari araçla gelen ve 4 kişi olduğu ifade edilen PKK’lı teröristler, yurt binası önünde görev yapan 3 trafik polisine uzun namlulu silahlarla ateş açmıştı. Saldırıda 2 polis memuru şehit olmuştu. Saldırganlar, olay yerinden geldikleri araçla kaçarken 1 terörist öldürülmüştü.
Şehit polislerin isimleri: 49 yaşında şehit olan polis memuru Mehmet Ali Ünal Mersin’in Silifke ilçesi nüfusuna kayıtlıydı. Şehit polis memuru Vahap Alagöz ise 35 yaşında ve Malatya nüfusuna kayıtlıydı.