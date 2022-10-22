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Gürültü üzerine dışarı bakanlar dehşete düştü! Avukatın şüpheli ölümü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gürültü üzerine dışarı bakanlar dehşete düştü! Avukatın şüpheli ölümü

ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde, apartmanın 10'uncu katından düşen avukat yaşamını yitirdi. Ekiplerin soruşturması sürüyor.

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Apartmanlarının bahçesinden gelen gürültü üzerine dışarıya bakan bina sakinleri, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark etti. Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, yaşamını yitiren kişinin Adana Barosuna kayıtlı avukat Erdem Aktürk (32) olduğunu tespit etti. Aktürk'ün cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekiplerinin, Aktürk'ün ölümüyle ilgili soruşturması sürüyor.

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