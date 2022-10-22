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Otomotiv devi Toyota'dan Türkiye'ye 7 milyarlık yatırım kararı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Otomotiv devi Toyota'dan Türkiye'ye 7 milyarlık yatırım kararı

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 6 milyar 952 milyonluk dev yatırıma hazırlanıyor. Toyota, hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobil ile batarya üretim tesisi kuracak.

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Sakarya'daki fabrikasında ürettiği araçların büyük bir kısmını 150'yi aşkın ülkeye ihraç eden Türk otomotiv sektörünün öncü kuruluşlarından Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 6 milyar 952 milyonluk dev yatırıma hazırlanıyor.

Proje bazlı devlet yardımı verilen hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobil ile batarya üretim tesisinde, yılda 162 bin şarj edilebilir hibrit otomobil ve 44 bin batarya paketi üretilecek.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, Sakarya'da hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobil ile batarya üretim tesisi yatırımında devlet yardımı verileceği açıklanmıştı.

Bu çerçevede, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobil ile batarya üretim tesisi yatırımı gerçekleştirecek. Sakarya'da gerçekleştirilecek ve yatırım bedeli 6 milyar 952 milyon lira olan tesisle birlikte 57 kişilik ilave istihdamı yapılacağı öngörülüyor. Yatırımla birlikte mevcut kapasitesini arttıracak olan Toyota, yılda 162 bin şarj edilebilir hibrit otomobil ve 44 bin batarya paketi üretecek.

Proje bazlı olarak desteklenecek yatırım çerçevesinde; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi ve vergi indirimi uygulanacak. 4 yıl sürmesi planlanan yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi durumunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek. Elektrikli araç ve bataryada üretim üssü olabilme yolunda bu tesisle birlikte önemli bir yatırım hayata geçirilmiş olacak.

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