Gün boyu mis gibi kokmak için bilmeniz gereken 5 taktik!

Yüzyıllardır bakım rutinleri arasında en önemli sırada yer alan kokunun kalıcı olması herkes için önemlidir. Bunun için birçok üründe kullansak kullanım sırası ve uygulama biçimi yanlış olduğu taktirde koku kalıcılık sağlamaz. İşte kokunun kalıcılığını sağlayan beş önemli faktör...

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Yıllardır uğruna şiirler bile yazılan en önemli güzellik ve bakım simgesi kokudur. Her zaman hafızalarda derin izler bırakan koku neredeyse her kadının özen gösterdiği bakım unsurudur.

Fakat kalıcılığı sağlanamayan ve kısa sürede etkisini kaybeden parfümler nedeniyle güzel kokmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Kokunun uzun süre vücutta kalması için uygulanması gereken bir takım bakımlar gerekli. İşte baş döndürücü kokunuzun gün boyu kalıcılığını sağlamak için yapmanız gerekenler...

Duş ve duş jeli kullanımı

Düzenli olarak her gün vücudunuzu yıkamak ve yıkarken parfümünüz ve vücut spreylerinizle aynı esansa sahip olan duş jelinizi kullanmak vücuttu kokunun kalıcılığı için en önemli adımdır. Duş jeli vücuttaki nem dengesini korurken aynı zamanda cildinize bakım yapar.

Çamaşır deterjanı kullanımı

Önemsiz gibi görünen en önemli detaylardan biri de çamaşır deterjanıdır. Çoğu kıyafette kalıcılığının olmadığını düşündüğümüz çamaşır deterjanının kokusu, kullandığınız parfüm ve kokulara uygun bir kokuya sahip olursa kalıcılık sağlanmış olur. Çamaşır deterjanımızın kokusu aynı zamanda nasıl koktuğumuzu belirleyen unsurlardandır.

Kıyafet seçimi

Giydiğimiz kıyafetlerin dokusu ve kumaşı kokunun gün boyu üzerimizde durup durmayacağını etkiler. Seçtiğimiz kıyafetler naylon, kalın veya polarlıysa çabuk terleme yaparak parfüm etkisini azaltır ve kötü kokuya neden olur. Kokunun kalıcılığı ve terin önlenmesi için ince ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Doğru parfüm seçimi

Ruhunuzu en iyi yansıtan özelliklerden biri olan kokuyu bulmak için parfüm seçimi oldukça önemlidir. Genellikle herkesin en çok hata yaptığı ve zorlandığı kısım doğru parfümü bulabilmektir. Parfüm seçerken doğal kokunuzla uyumlu olmasına dikkat edilmesi gerekir. Aynı anda birden fazla parfümü deneyerek yapılan seçimler yanlıştır.

Doğru parfüm uygulanması

Doğru parfüm seçimi ve birçok dikkat edilmesi gereken etkenden sonra bir diğer önemli unsur parfümün uygulanmasıdır. Ten kokumuza en uygun olan parfümü nemli vücuta uygulamak kokunun kalıcılığını arttırır. Parfüm uygulamadan önce vücudu nemlendirmek için yine aynı şekilde parfümün esansıyla ahenk sağlayacak vücut losyonu sürülebilir. Kokunun bileklere diz arkası bölgelere ve kulak arkasına sürülmesi de kalıcılığı arttırır.