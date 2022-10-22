Farklı bir tatlı arıyorsanız... Ejder tatlısı tarifi lezzetiyle büyüler!

Ejder meyvesi sofralarda giderek yaygınlaşan bir tropikal meyve. Peki ejder meyvesinden tatlılarda yararlanabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu hafif ama bir o kadar da lezzetli ejder tatlısına bayılacaksınız. Görünüşüyle de lezzetiyle de gönüllerde taht kuran ejder tatlısı tarifini paylaşıyoruz. İşte enfes ejder tatlısı tarifi...

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Ejder meyvesi sağlık açısından pek çok faydası bulunan meyvelerden biri. Vitamin ve mineral kaynağı bu meyveyi daha önce hiç denediniz mi bilmiyoruz ama bugün sizlere harika bir tatlı tarifi hazırladık. Ejder meyvesini daha önce tatmadıysanız bu tarifle harika bir başlangıç yapabilirsiniz! İşte ejder meyvesi tarifinin malzemeleri ve hazırlanışı...

Ejder tatlısı malzemeleri

1 litre süt

1, 5 su bardağı şeker

1 su bardağı irmik

1 çay bardağı mavi haşhaş

1 tatlı kaşığı tereyağ veya margarin

1 paket vanilya

Üzeri için;

Erik, çilek veya vişne marmelatı

Ejder tatlısı nasıl yapılır?

Bir tencereye süt şeker ve irmiği dökün ve karıştırarak ısıtmaya başlayın.

Kaynamaya yakın haşhaş ve tereyağını ekleyip bir iki taşım kaynatın.

Ocaktan alıp vanilyasını ekliyin.

Kalıptan kolay çıkması için su ile çalkalayıp muhallebiyi kalıba boşaltın.

Buzdolabında soğuduktan sonra ters çevirip meyve sosunu dökün.

Meyve sosu için; ev yapımı marmelatınızdan 1 çay bardağı kadar alıp 1 yemek kaşığı nişasta 1 çay bardağı kadar su ve şeker ilave edip sos yaptım. Sizde benim yaptığım gibi marmelat yapıp küçük kavanozlarda her daim eliniz altında bulundurabilirsiniz oldukça pratik oluyor bu tür tarifler için. .

NOT: Hazır meyve sosunu paketteki gibi hazırlayarak kullanabilirsiniz.

Meyve sosunu döktükten sonra kenarlarına şerit halinde toz Antep fıstığı döküp soğuyunca servis edin.

Afiyet olsun....

Ejder meyvesinin bazı faydaları...

Ejder meyvesi, protein, lif ve karbonhidrat bakımından bir hayli zengindir. C ve B vitaminlerini de içeren meyve, aynı zamanda omega 3 ve omega 6 gibi çoklu doymamış yağ asitleri de barındırıyor.

İçeriğindeki bolca C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücudu hastalıklardan koruyor.

Yüksek kalsiyum miktarı ile kemik gelişimine destek oluyor.

Kan basıncını düşürme özelliğine sahip olan ejder meyvesi, yüksek tansiyon riskini önlüyor.

Likopen içeren bu meyve, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini düşürüyor.