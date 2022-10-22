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Fenerbahçe, Başakşehir karşısında! Maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Başakşehir karşısında! Maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir Süper Lig'in 11'inci haftasında karşı karşıya geliyor. Zirveyi derinden ilgilendiren mücadeleye saatler kaldı. Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe- Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe- Başakşehir maçının muhtemel 11'leri ve taraflar arasında öne çıkan son istatistikler...

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Ligin 10. haftasında deplasmanda oynadığı maçta MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek puanını 20'ye çıkaran, sıralamada da lider Adana Demirspor'un ardından ikinciliğe yerleşen sarı-lacivertliler, kendi sahasında karşılaşacağı aynı puana sahip Medipol Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmadan 3 puan çıkaran taraf liderlik koltuğuna oturacak. (Adana Demirspor'un maçı yarın)

3 isim yok

Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe evinde üstün

Sarı-lacivertlilerin, rakibiyle sahasında yaptığı maçlarda bariz üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten itibaren Medipol Başakşehir ismiyle mücadele eden turuncu-lacivertli takımla Kadıköy'de karşı karşıya geldiği 14 lig karşılaşmasının 10'unu kazandı.

Maç saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı 22 Ekim Cumartesi (bugün) saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Kadıköy'de taraflar arasındaki son 3 maç

İki takım arasında Ülker Stadı'nda yapılan 3 lig maçından ikisi berabere, birisi de sarı-lacivertlilerin mağlubiyetiyle sonuçlandı. Ülker Stadı'nda yapılan Süper Lig müsabakalarında Fenerbahçe 25, Medipol Başakşehir ise 10 gol kaydetti.

Muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi, Ferdi, Crespo, İsmail, İrfan Can, Valencia, Batshuayi

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Leo Duarte, Epureanu, Lucas Lima, Biglia, Deniz, Mahmut, Berkay, Serdar, Traore

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