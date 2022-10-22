Fenerbahçe, Başakşehir karşısında! Maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir Süper Lig'in 11'inci haftasında karşı karşıya geliyor. Zirveyi derinden ilgilendiren mücadeleye saatler kaldı. Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe- Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe- Başakşehir maçının muhtemel 11'leri ve taraflar arasında öne çıkan son istatistikler...

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Ligin 10. haftasında deplasmanda oynadığı maçta MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek puanını 20'ye çıkaran, sıralamada da lider Adana Demirspor'un ardından ikinciliğe yerleşen sarı-lacivertliler, kendi sahasında karşılaşacağı aynı puana sahip Medipol Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmadan 3 puan çıkaran taraf liderlik koltuğuna oturacak. (Adana Demirspor'un maçı yarın)

3 isim yok

Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe evinde üstün

Sarı-lacivertlilerin, rakibiyle sahasında yaptığı maçlarda bariz üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten itibaren Medipol Başakşehir ismiyle mücadele eden turuncu-lacivertli takımla Kadıköy'de karşı karşıya geldiği 14 lig karşılaşmasının 10'unu kazandı.

Maç saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı 22 Ekim Cumartesi (bugün) saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Kadıköy'de taraflar arasındaki son 3 maç

İki takım arasında Ülker Stadı'nda yapılan 3 lig maçından ikisi berabere, birisi de sarı-lacivertlilerin mağlubiyetiyle sonuçlandı. Ülker Stadı'nda yapılan Süper Lig müsabakalarında Fenerbahçe 25, Medipol Başakşehir ise 10 gol kaydetti.

Muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi, Ferdi, Crespo, İsmail, İrfan Can, Valencia, Batshuayi

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Leo Duarte, Epureanu, Lucas Lima, Biglia, Deniz, Mahmut, Berkay, Serdar, Traore