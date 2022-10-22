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Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın yazdığı özel notlar ele geçirildi

Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın yazdığı özel notlar ele geçirildi

YUNANİSTAN’ın terör kampı Lavrion’da silahlı eğitim alarak eylem için Türkiye’ye gönderilen bölücü terör örgütü PKK üyesi M.A.A. adlı terörist İstanbul'da yakalandı. Teröristin üzerinden PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından gizliliğe riayet etmek için kullanılan şifreli kelimelerin olduğu not kağıtları ve örgütün Kandil Kampı’ndaki elebaşı “Cemal” kod adlı Murat Karayılan tarafından yazılmış dokümanlar ele geçirildi.

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Yunanistan Lavrion Kampı'nda eğitimi alan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü PKK/KCK üyesi şüpheli tutuklandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Örgütün Yunanistan'da bulunan Lavrion Kampı'nda eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye yasa dışı yollarla eylem yapmak için girdiği belirlenen M.A.A. isimli şüpheli, ekipler tarafından operasyonla yakalandı.

Şüphelinin üstünde yapılan aramada PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından gizliliğe riayet etmek için kullanılan şifreli kelimelerin olduğu not kağıtları, örgütün sözde üst düzey yönetici Murat Karayılan tarafından yazılmış dokümanlar ile örgütün kırsal alanda faaliyetlerini gösteren ve örgüt mensuplarına ait fotoğraflar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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