Gündüzlere aldanmayın! Meteoroloji uyardı! Kasım sürprizine hazır olun İstanbul, İzmir, Ankara...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminine göre, bugün İstanbul'da yağış beklenmiyor. Kentte hava sıcaklığının 17 derece civarında olması beklenirken, akşam saatlerinde sıcaklık 10 dereceye kadar düşecek. Uzman isim Kerem Ökten'den de dikkat çeken açıklama geldi. İşte yurtta hava durumu
"Gündüzleri havanın yumuşaması aldatmasın. " Bu uyarı uzman isim Kerem Ökten'ten... Meteoroloji'den yapılan açıklamada bazı şehirlerde sağanak yağış ve sis hadisesi beklendiği bildirildi.
Yapılan açıklamada "Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde Batman'ın doğu ilçeleri ile Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor." denildi.
Uzman isim Keren Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Ökten şunları söyledi:
-Kasım ayının ilk haftasında kuzeyimize aşırı soğukların gelmesi bekleniyor. Türkiye'ye inip inmeyeceği henüz belli değil. 4 Kasım 2006'da İstanbul yoğun bir kar almıştı.
-Yeni haftada havalar ılık olacak. 1 hafta boyunca Ülke genelinde önemli bir yağış yok. Sabahlar soğuk gündüzler ılık.