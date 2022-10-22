Gündüzlere aldanmayın! Meteoroloji uyardı! Kasım sürprizine hazır olun İstanbul, İzmir, Ankara...

Yapılan açıklamada "Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde Batman'ın doğu ilçeleri ile Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor." denildi.