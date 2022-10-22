Pastaneden aldığınızdan daha lezzetli çatal kurabiye tarifi!

Çayın yanında iyi giden tuzlu kurabiyelerden o! Çatal kurabiye diğer tuzlu kurabiyelerden farklılaşan mahlepli aromasıyla tadanların ağızda dağılan bir lezzet. Pastaneden almaya alışık olduğumuz çatal kurabiyeyi siz de evde kolayca yapabilirsiniz. İşte tadı enfes çatal kurabiye tarifimiz...

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Pastanelerden alınan klasik kurabiyelerden biri çatal kurabiye. Tuzlu kurabiye sevenlerin olmazsa olmazlarından çatal kurabiyeyi evde denemeye ne dersiniz? Yapılışı oldukça pratik. Çatal kurabiye içerisindeki mahleple bilindik tuzlu kurabiyelerden farklılaşıyor. Mahlebin verdiği enfes aromayla ağızda dağılan çatal kurabiye tarifine doyum olmuyor. Peki çayın yanında iyi giden çatal kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktası nedir? İşte nefis çatal kurabiye tarifinin malzemeleri ve hazırlanışı...

Çatal kurabiye malzemeleri

1 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

2 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

150 gram tereyağı

1 tatlı kaşığı mahlep

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Üzeri için:

Çörekotu

Çatal kurabiye püf noktaları neler?

Tereyağı yerine margarin kullanabilirsiniz. Damak zevkinize göre hamurdaki mahlep oranını artırabilir veya azaltabilirsiniz. Kullanacağınız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen göstermelisiniz.

Unu kontrollü bir şekilde ilave etmelisiniz. Elde ettiğiniz hamurun ele yapışmayan yumuşak bir kıvamda olması gerekmektedir.

Kurabiyelerinizin tepsisine koyacağınız yağlı kağıt kurabiyelerinizin tepsiye yapışmasını engelleyecek ve kurabiyeleri daha rahat almanızı sağlayacaktır. İsteğe bağlı olarak kurabiyenizin üzerine çörek otu yerine susam serpebilirsiniz.

Çatal kurabiye nasıl yapılır?

Yumurtanın sarısıyla beyazını ayırıp sarısını bir kenara alın.

Tereyağını eritin.

Yumurta beyazı, tereyağı ve un hariç tüm malzemeleri yoğurma kabına alıp karıştırın.

Azar azar un ilave ederek yoğurun ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurdan küçük bezeler koparıp elinizle çubuk haline getirin.

İki ucunu birleştirip şekillendirerek fırın tepsisine dizin.

Yumurta sarısını bir fırça yardımıyla kurabiyelerin üzerine sürün ve çörekotu serpin.

200 dereceye ayarlanmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Tatlı çatal kurabiye tarifi;

Şekil itibari ile farklı olsa da yine çatal ile yapılan ve çok sevilen tatlı çatal kurabiye tarifi sizler de evinizde kolaylıkla deneyebilirsiniz.

Çatal kurabiye kaç kalori?

1 porsiyon çatal kurabiye yaklaşık olarak 276 kaloriye denk gelmektedir.