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NBA'de Milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün çabası Rockets'a yetmedi

NBA'de Milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün çabası Rockets'a yetmedi

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Memphis Grizzlies maçında oynadığı basketbolla izleyenlerin gözünün pasını sildi ancak mağlubiyeti engelleyemedi.

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, deplasmanda Houston Rockets'ı 129-122 mağlup etti.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, büyük çekişmeye sahne olan maçta Memphis Grizzlies'e 7 sayı farkla kaybetti.

İki maçını da kazanan Grizzlies'te all-star Ja Morant 49 sayı, 8 asist ve 4 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. John Konchar 17 sayı ve 5 ribaunt, Desmond Bane 14 sayı, 7 asist ve 6 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

Alperen Şengün'den "double-double"

İki maç sonunda galibiyete ulaşamayan Rockets'ta ise Alperen Şengün, 27 dakika süre aldığı karşılaşmayı 23 sayı ve 5'i hücum olmak üzere 12 ribauntla "double-double" yaparak tamamladı. Rockets'taJalen Green 33 sayı ve 5 ribaunt, Kevin Porter 18 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Eric Gordon 17 sayı, 4'er ribaunt ve asistle oynadı.

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