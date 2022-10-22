İYİ Parti'yi yıkan ölüm! İl Başkanı hayatını kaybetti Meral Akşener duyurdu

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akşener, acı haberi duyurdu.

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İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Yıldırım, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yıldırım'ın vefatı üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Gaziantep İl Başkanımız Celal Yıldırım’ı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun…"