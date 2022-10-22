Liste güncellendi! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar Ziraat Bankası, Garanti, İş Bankası...

Özel bankalarda ise tutar biraz daha yükseliyor. Daha birkaç ay öncesine kadar en fazla ödenen promosyon tutarı 3 bin TL civarındayken, bankalar bu rakamı önce 5 bin TL’ye, sonra 6 bin TL’ye şimdiyse 7 bin 500 TL’ye çıkardı. İşte bankaların verdiği promosyonlar