Liste güncellendi! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar Ziraat Bankası, Garanti, İş Bankası...
Yeni promosyon kararları art arda duyuruldu. En yüksek promosyon veren bankalar belli oldu. Kamu bankalarından da promosyon hamlesi geldi. Hangi banka ne kadar veriyor?
Ek gelir elde etmek isteyen birçok emekli ve kamu çalışanı, maaşını en yüksek promosyon veren bankaya taşıdı. Daha düne kadar maaşı 1.500 TL’ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1.500-2 bin 500 TL arasında olana 625 TL, 2 bin 500 TL üstü olana da 750 TL promosyon ödeniyordu.
Özel bankalarda ise tutar biraz daha yükseliyor. Daha birkaç ay öncesine kadar en fazla ödenen promosyon tutarı 3 bin TL civarındayken, bankalar bu rakamı önce 5 bin TL’ye, sonra 6 bin TL’ye şimdiyse 7 bin 500 TL’ye çıkardı. İşte bankaların verdiği promosyonlar
TÜRKİYE İŞ BANKASI
0- 1.499 TL/ Promosyon tutarı: 5.000 TL
1.500- 2.499 TL/ Promosyon tutarı: 6.250 TL
2.500 TL ve üzeri/ Promosyon tutarı: 7.500 TL
YAPI KREDİ
Bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.600 TL;
1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 5.750 TL;
2.500 TL'nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir.