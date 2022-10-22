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Fiyatlar 5'te 1'e çekildi izdiham yaşandı! Birbirlerini ezdiler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fiyatlar 5'te 1'e çekildi izdiham yaşandı! Birbirlerini ezdiler

BURSA’da bir zücaciye mağazasının açılışında fiyatlar sembolik olunca izdiham yaşandı. Vatandaşlar ucuz ürün alabilmek için adeta birbirini ezdi. Kilometreyi bulan kuyruk oluştu, İzmir Yolu'nda trafik kilitlendi.

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Bursa’da bir züccaciye mağazası açılışında özel olarak bazı ürünlerde fiyatlar beşte bire çekilince, Izdiham yaşandı. Sabahın erken saatlerinde binlerce vatandaş uzun kuyruklar oluşturdu.

Açılışa özel bardak, Yemek takımları, kamp sandalyesi ve yüzlerce ürünü almak isteyen vatandaşlar kapıdaki görevlilere de zor anlar yaşattı.

Binlerce vatandaş Açılış kapılarını zorlarken bir kadının izdihamdan kaynaklı yere düştüğü anlar da kameraya yansıdı.

Giriş kapısını zorlayan binlerce kişi mağazanın camının kırılmasına da sebep oldu. Kalabalığın ve izdihamın boyutları dron ile de kaydedildi. Ayrıca mağazanın bulunduğu İzmir Yolu'nda da kilometrelerce Trafik oluştu.

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