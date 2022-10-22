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Rasim Ozan Kütahyalı'dan yeni ifşa! 'Salim Şen, dediğimizi söyleyen kontrollü muhalif'

Rasim Ozan Kütahyalı'dan yeni ifşa! 'Salim Şen, dediğimizi söyleyen kontrollü muhalif'

"Star gazetesinde Kudret Köseoğlu isimli bir karekter yarattık. O bendim, amacımız Ertuğrul Özkök'ü korkutup susturmaktı" itirafıyla gündemde olan Rasim Ozan Kütahyalı (ROK), şimdi de muhalif kanalların değişmez yorumcusu Avukat Salim Şen'i ifşa etti. ROK, "Devletin tam emrinde olan Yarbay Salim Şen’e ‘muhalif’ rolü yazılmış, aptal muhalifler de bu hapı yutuyor…" dedi.

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Eşi Nagehan Alçı ile birlikte çıktığı Ertuğrul Özkök'ün programında "Bir karakter yarattık, Ertuğrul Özkök'ün üzerine oynadık; amaç hapis değildi, bir korku uyandırmaydı, o bendim" itirafıyla olay olan Rasim Ozan Kütahyalı'dan yeni ifşa. "Kudret Köseoğlu bendim" itirafı nedeniyle kendisini eleştiren eski Yarbay, Avukat Salim Şen'e cevap veren ROK, "Devletin tam emrinde olan Yarbay Salim Şen’e ‘muhalif’ rolü yazılmış, aptal muhalifler de bu hapı yutuyor…" dedi. 

'Kudret Köseoğlu bendim'

Rasim Ozan Kütahyalı, katıldığı canlı yayında Hürriyet'in eski Genle Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün, "Bizi hapse attırmaya uğraştınız mı?" sorusuna "Star gazetesinde biz Kudret Köseoğlu diye bir karakter yarattık, o bendim. Senin üzerine oynadık. Zafer Mutlu da vardı. İhtilalci bir çabaydı o, esas amaç hapis değildi, bir korku uyandırmaydı" diyerek itirafta bulundu.

Salim Şen Tele1'de ROK'u eleştirdi

Rasim Kütahyalı'nın açıklamasının yankıları sürerken, TELE1 yayınında konuşan Hukukçu Salim Şen ise Kütahyalı’ya tepki göstererek, “Madem bunların hepsini siz organize ettiniz... Madem FETÖ'yle birlikte insanların hayatını siz kararttınız. Ali Tatar’ın Kuddusi Okkır’ların bu süreçte can vermiş herkesin hesabını vereceksiniz. O ‘Taraf’ günlerinde yaptığın ve bugün itiraf ettiğin bütün operasyonların ve bütün provokasyonların hesabını vereceksiniz” diye seslendi.

Teğmen Çelebi ile aynı zihniyette

Söz konusu çıkışa Rasim Ozan Kütahyalı’dan yanıt geldi. Bir takipçisinin "sahalara dönme" yorumuna yanıt veren Kütahyalı, "Politikaya dönme niyetim yok. Mevcut siyasi tartışmalar baştan sona tiyatro. Herkesin rolü belli…" dedi ve şunları söyledi: "Teğmen Çelebi ile tamamen aynı zihniyette olan, DEVLET’in tam emrinde olan Yarbay Salim Şen’e ‘muhalif’ rolü yazılmış, aptal muhalifler de bu hapı yutuyor…"

Son 8 senedir her kritik virajda faydası oldu

"17-25 Aralık’ta bizim Beyaz TV ekranına çıkartıp 'Baba-oğul arası tapeler delil olamaz' dedirttiğimiz, bize hizmet eden Yarbay Salim yahu… Son 8 senedir her kritik virajda DEVLET’e ve dolayısıyla çocuklarımın isim babası Tayyip Bey’e faydası olmuştur, üzmeyin Yarbayımı…" 

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