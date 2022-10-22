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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! AK parti paylaştı! Türkiye Yüzyılı logosu ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! AK parti paylaştı! Türkiye Yüzyılı logosu ortaya çıktı

AK Parti, Türkiye Yüzyılı vizyon yaklaşımı kapsamında hazırlanan logoyu paylaştı. Türkiye Yüzyılı vizyon yaklaşımının logo çalışması Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturuldu.

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28 Ekim’de Ankara Arena’da düzenlenecek olan AK Parti’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ başlıklı vizyon belgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Güçlü liderle Türkiye Yüzyılı’ vurgusu yapacak.

Türkiye Yüzyılı vizyon yaklaşımında logo çalışması tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturuldu.

Logo çalışmasıyla ilgili AK Parti kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“16 yıldız kadim Türk tarihinin asli unsurlarını sembolleştirirken bayrağımızın tamamlayıcısı tek yıldız ortak mirasımızı temsil etmektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonunun küresel karakteri logonun dairesel konturu ile vurgulanmaktadır. Hilal etrafından yayılan güneş ışınlarının her birisi Cumhuriyetimizin her bir yılını temsil eder ve toplamda 100 adettir. Dairesel form ve altın efektli özel renk dünyada Türkiye Yüzyılı'nın bir güneş gibi doğduğu ilişkisini kurmaktadır. Özgün olarak geliştirilen tipografi (Yazı karakteri) Türkiye Yüzyılı iddiasını ve arkasındaki gücü temsil edecek kararlılığı hissettirmektedir. Bu tipografik anatomi, logonun her mecrada iletişim ve etkileşim gücünün korunmasını sağlayacaktır.”

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