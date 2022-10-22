Kahramanmaraş'ta panik yaratan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

KAHRAMANMARAŞ Pazarcık'ta deprem oldu. AFAD'dan gelen son dakika açıklamada depremin şiddetinin 4.5 olduğu bildirildi.Abone ol
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.10'da Pazarcık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 7,47 kilometre derinlikte meydana geldi.
Kentte 2 gün önce yerin yaklaşık 8,31 kilometre derinliğinde 4.5 şiddetinde bir deprem daha meydana gelmişti.