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Bursa'da polisten kaçarken balkondan aracın üzerine atladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bursa'da polisten kaçarken balkondan aracın üzerine atladı

BURSA'da polisten kaçarken komşusunun evinin balkonundan hafif ticari aracın üzerine atlayıp yaralanan şüpheli tedaviye alındı.

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Bazı suçlardan aranan zanlı G.S sokakta polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Kendi evine giren G.S, çatıya tırmanarak yan binaya geçti. Şüpheli, komşularıyla karşılaşınca 1. katın balkonundan park halindeki hafif ticari aracın üzerine atladı.

Yaralanan G.S'yi gören kahvehanedekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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