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Seferberlikten kaçıp Letonya'ya giden Ruslara kötü haber

Seferberlikten kaçıp Letonya'ya giden Ruslara kötü haber

LETONYA seferberlikten kaçan Rusya vatandaşlarına sığınma vermeyecek, Rus vatandaşlarına verilen oturum izni sayısında da azaltmaya gidilecek.

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Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Rinkevics, ülkelerinden kaçan Rusların savaşa değil, seferberliğe karşı olduklarını ifade etti. Rusların şu anda yaşananların kabul edilemez olduğunu düşünüyorlarsa Rus makamlarına karşı çıkmaları gerektiğini vurgulayan Rinkevics, "bizi o kadar sıkıştırdılar ki sokağa çıkamıyoruz" argümanının kendisini ikna etmeye yetmediğini belirtti. Rinkevics, "Şu anda on binlerce Rus ülkesini terk ediyor. Neden onları almalıyız? İşte esas mesele bu, bu hatta güvenlik meselesi" şeklinde konuştu. Seferberlikten kaçan Rusya vatandaşlarına sığınma vermeyeceklerini bildiren Edgars Rinkevics, Ruslara verdikleri oturum izinlerini de azaltacaklarını, hali hazırda oturumu olanlardan bazılarının ise oturumlarını uzatmayacaklarını aktardı. Rinkevics, "Moskova'yı eleştiren Ruslar ile seferberlikten kaçan ya da Letonya'da ikamet ederken halen Putin rejiminin propagandası ile uğraşan Rusları birbirinden ayırmak lazım. Bunun bir şantaj ya da baskı olduğunu düşünmüyorum. 24 Şubat'ın (Rusya'nın Ukrayna'ya operasyona başladığı gün) Rusya'ya karşı tutumu çok keskin biçimde değiştirdiği kanaatindeyim. Birçok insan bunun Putin'in savaşı olduğunu söylese de bu yalnızca bir kişinin suçu değil, bunu Rusya'nın savaşı olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan 10 bine yakın Rusya vatandaşının oturma izni bulunduğu Letonya, Eylül sonu itibarıyla Rusya vatandaşlarına turistik vize verilmesi uygulamasını askıya alırken, pasaportlarında geçerli vizesi bulunan Rusların ise turistik vize temelinde ülkeye girişini yasakladı. Letonya, Rusların yalnızca siyasi ve insani sığınma başvurularını kabul ediyor.

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