Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başörtüsü için referandum çağrısı

Malatya'da açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsü konusunda anayasa teklifi hazırladıklarını söyleyerek "Haydi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim, parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başörtüsü için flaş bir çağrıda bulunan ve 'İlk defa açıklıyorum' diyen Erdoğan, "Haydi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim, parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin. " dedi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Büyük imtihanımız yeni başlıyor. Dünyamız kaosların pençesinde sarsıldığı dönemden geçiyor. Biz Türkiye Yüzyılı projeksiyonu ile 2053 vizyonumuzu konuşuyoruz. Beş başlığımız var. Yatırım, istihdam, üretim ihracat, cari fazla ile büyüme. Büyüyen Türkiye var.

Birileri kafasında ayrımcılığı aşabilmiş değil

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı milletimiz kabuk bağlamış başörtüsü tartışmasını yeniden açtı. Milletimizin sahip olduğu tüm haklar gibi başörtüsü özgürlüğünü hazmedemeyenlerin yüzlerinde sahte maskenin aralandığını gördük. Biz kadınlarımıza başı açık ya da başı örtülü diye ayırmadık. Birileri kafasında bu ayrımcılığı aşabilmiş değil Bay Kemal senin yanındakiler üniversitelerde ikna odaları kurdular. Sizi biz iyi biliriz. Sizin bu noktada ciğerinizi iyi biliriz. Şuanda tüm kurumlarda başı açık- örtülü ayrımı yok. Bunlarla beraber okullarımızda böyle sıkıntı var mı?

Bay Kemal senin böyle derdin yok kızlarımızın ve hanım kardeşlerimizin gönüllerini rahatlatmak için gel anayasa güvencesi altına alalım dedim bakalım gelebilecek mi? Hazırlıkları yaptık anayasa değişikliğini Meclis'e göndereceğiz tüm milletimiz görsün. Hayati diğer konu olan sapkın akımların dayatmalarına karşı ailelerin korunmasını da ekleyerek anayasa teklifinin hazırlığına başladık. Bakalım kim nasıl tepkinin içine girecek.

İlk defa açıklıyorum

Bunu İlk defa açıklıyorum. Haydi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim, parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin. Türkiye Yüzyılı artık bu tür tartışmaların aşıldığı yeni devrin adı olacaktır.

Ya aday olup karşımıza çık ya da adayını söyle

Galiba siyaseti ekrandaki görüntüden ibaret sandı. Siyaset iddia işidir yürek işidir cesaret işidir. Darbe gecesi Bay Kemal sen tankların arasından süzülüp Bakırköy'deki evde ekrandaki gelişmeleri izleyen değil misin? Bu zatın meydana çıkıp mücadele vermesini beklemek zorlama olacak ama fotoğraf başka yol bırakmıyor.

Bu zata tekrar sesleniyorum ya aday olup karşımıza çık ya da adayını söyle de bilelim. Adaysan ilan et diyorsunuz etmiyor, adayını açıkla diyoruz açıklayamıyor. Bunlar oturdukları yerden ahkam kesmeye iftira ile gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Dünya salgınla uğraşırken bunların söylediği neden her yeri kapatmıyorsunuz? Kapatanların halini gördünüz.