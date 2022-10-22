BIST 3.935
DOLAR 18,58
EURO 18,33
ALTIN 990,47
HABER /  SPOR

Karagümrük geriden gelip yıktı! Ümraniyespor son sıraya demir attı

Karagümrük geriden gelip yıktı! Ümraniyespor son sıraya demir attı

Süper Lig'in 11'inci haftasında HangiKredi Ümraniyespor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Karagümrük, henüz 3'üncü dakikada geriye düştüğü mücadeleden 3-1'lik skorla üstün ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın ardından Karagümrük 12 puana yükselirken ligde son sıradaki Ümraniyespor 3 puanda kaldı.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, HangiKredi Ümraniyespor'a konuk oldu.

3. dakikada Ümraniyespor 1-0 öne geçti. Geraldo'nun ceza sahası önündeki pasıyla savunmanın arkasına sarkan Umut Nayir düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

8. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği sağladı. Sol taraftan kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahası dışında topla buluşan Jimmy Durmaz meşin yuvarlağı ceza sahasına soluna gönderdi. Borini topu kontrol ederek arka direğe ortasını yaptı, Biraschi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

20. dakikada ceza yayının önünden kullanılan serbest vuruşta Onur Ayık'ın kaleye gönderdiği şutta top direğin üstüne çarpıp dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

55. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Kouassi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından ceza sahasına gönderdiği uzun topa Diagne gelişine yarım voleyle vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

71. dakikada sol çaprazdan Lenjani'nin soldan ortaladığı topa Umut Nayir vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü.

90. dakikada Fatih Karagümrük'ün sağ çaprazdan kullandığı köşe vuruşunda Caner Erkin'in direkt kaleye gönderdiği topu kaleci son anda kornere çeldi. Caner Erkin'in kornerden gönderdiği topu Borini altıpasın sağ çaprazından ağlara gönderdi: 1-3

Karşılaşmayı konuk ekip Fatih Karagümrük 3-1 kazandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Lise öğrencisinin ölümünde korkunç itiraf geldi! Almanca öğretmeniyle ilgili yeni gelişme
Foto Galeri Lise öğrencisinin ölümünde korkunç itiraf geldi! Almanca öğretmeniyle ilgili yeni gelişme Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'a Dünya Kupası piyangosu vurabilir
Beşiktaş'a Dünya Kupası piyangosu vurabilir
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Şekersiz kayısı hoşafı tarifi sağlık deposu sindirim sistemi için mucize!
Şekersiz kayısı hoşafı tarifi sağlık deposu sindirim sistemi için mucize!
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: Her türlü münafık konuşmaları reddediyoruz
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: Her türlü münafık konuşmaları reddediyoruz
Ne yaparsam yapıyım bacaklarım kuru diyenler traş edin nemlendirin!
Ne yaparsam yapıyım bacaklarım kuru diyenler traş edin nemlendirin!
Bursa'da polisten kaçarken balkondan aracın üzerine atladı
Bursa'da polisten kaçarken balkondan aracın üzerine atladı
Ekşili malhıta Kilis mutfağından harika bir çorba tarifi içinizi ısıtacak!
Ekşili malhıta Kilis mutfağından harika bir çorba tarifi içinizi ısıtacak!
"Azgın İngiliz nineler" iş başında! Gambiya'dan boy boy fotoğraflar geldi
"Azgın İngiliz nineler" iş başında! Gambiya'dan boy boy fotoğraflar geldi
Kahramanmaraş'ta panik yaratan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Kahramanmaraş'ta panik yaratan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! AK parti paylaştı! Türkiye Yüzyılı logosu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! AK parti paylaştı! Türkiye Yüzyılı logosu ortaya çıktı
Bu hatayı yapan hamile kalır! Ertesi gün hapı nasıl kullanılır kimse bilmiyor ama...
Bu hatayı yapan hamile kalır! Ertesi gün hapı nasıl kullanılır kimse bilmiyor ama...
Fenerbahçe'ye iki müjde birden geldi!
Fenerbahçe'ye iki müjde birden geldi!