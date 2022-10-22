Karagümrük geriden gelip yıktı! Ümraniyespor son sıraya demir attı

Süper Lig'in 11'inci haftasında HangiKredi Ümraniyespor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Karagümrük, henüz 3'üncü dakikada geriye düştüğü mücadeleden 3-1'lik skorla üstün ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın ardından Karagümrük 12 puana yükselirken ligde son sıradaki Ümraniyespor 3 puanda kaldı.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, HangiKredi Ümraniyespor'a konuk oldu.
3. dakikada Ümraniyespor 1-0 öne geçti. Geraldo'nun ceza sahası önündeki pasıyla savunmanın arkasına sarkan Umut Nayir düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
8. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği sağladı. Sol taraftan kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahası dışında topla buluşan Jimmy Durmaz meşin yuvarlağı ceza sahasına soluna gönderdi. Borini topu kontrol ederek arka direğe ortasını yaptı, Biraschi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
20. dakikada ceza yayının önünden kullanılan serbest vuruşta Onur Ayık'ın kaleye gönderdiği şutta top direğin üstüne çarpıp dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.
55. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Kouassi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından ceza sahasına gönderdiği uzun topa Diagne gelişine yarım voleyle vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2
71. dakikada sol çaprazdan Lenjani'nin soldan ortaladığı topa Umut Nayir vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü.
90. dakikada Fatih Karagümrük'ün sağ çaprazdan kullandığı köşe vuruşunda Caner Erkin'in direkt kaleye gönderdiği topu kaleci son anda kornere çeldi. Caner Erkin'in kornerden gönderdiği topu Borini altıpasın sağ çaprazından ağlara gönderdi: 1-3
Karşılaşmayı konuk ekip Fatih Karagümrük 3-1 kazandı.