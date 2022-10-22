Lise öğrencisinin ölümünde korkunç itiraf geldi! Almanca öğretmeniyle ilgili yeni gelişme

Öğretmen H.G.’nin olay yerindeki ilk ifadesinde öğrencisiyle arkadaşlarının gece kendisine bir şeyler içmek için geldiğini, sadece kahve içip gece 03.00 sıralarında uyuduğunu ve sabah 07.00 sıralarında işe gitmek için hazırlandığı esnada Y.K.’yi odada hareketsiz vaziyette gördüğünü söylediği öğrenildi.