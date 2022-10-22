Lise öğrencisinin ölümünde korkunç itiraf geldi! Almanca öğretmeniyle ilgili yeni gelişme
ANTALYA'da 17 yaşındaki lise öğrencisi, arkadaşlarıyla gittiği Almanca öğretmeninin evinde hayatını kaybetti. Şüpheli ölümde emniyet ekipleri uyuşturucu kullanımı üzerinde duruyordu. Karakolda ifadeleri alınan öğrencilerden biri itirafta bulundu. Öte yandan öğretmen Hasan G. hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Olay, dün sabah sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 645 sokak üzerindeki bir apartmanın birinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Almanca öğretmeni H.G.’nin (30) evine gece 01.30 sıralarında öğrencisi Y.K. (17), 5 arkadaşıyla birlikte geldi.
Sabah saatlerinde evde hareketsiz olarak bulunan Y.K. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Y.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri evde yaptığı incelemede, hayatını kaybeden gencin üst kısmının çıplak olduğunu ve üzerinden çıkan elbisenin ıslak olduğunu tespit etti.
Öğretmen H.G.’nin olay yerindeki ilk ifadesinde öğrencisiyle arkadaşlarının gece kendisine bir şeyler içmek için geldiğini, sadece kahve içip gece 03.00 sıralarında uyuduğunu ve sabah 07.00 sıralarında işe gitmek için hazırlandığı esnada Y.K.’yi odada hareketsiz vaziyette gördüğünü söylediği öğrenildi.