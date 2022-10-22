Trabzonspor-Sivasspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Trabzonspor ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaşıyor. Her iki tarafta kazanarak üst sıra mücadelesini sürdürmek istiyor. Saat 17:00'da başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Karşılaşmanın gelişmelerini canlı aktarıyoruz...

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Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor ile Sivasspor karşılaşıyor. Saat 17:00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Karşılaşmanın gelişmelerini canlı aktarıyoruz...

TRABZONSPOR- SİVASSPOR (CANLI ): 1-0

İLK YARI BİTTİ

Trabzonspor - Sivasspor maçı 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Hugo, Bartra, Larsen, Hamsik, Gbamin, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok, Maxi Gomez

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Goutas, Murat, Hakan, Saba, Charisis, Erdoğan, N'Jie, Yatabare

Süper Lig'de 33'üncü randevu

Trabzonspor ile Sivasspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 33. kez karşılaşıyor. İki takım arasında geride kalan 32 maçta Trabzonspor'un 15, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 46 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi.

Bordo-mavililer evinde üstün

Trabzon'da oynanan maçlarda da ev sahibi takım üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, sahasındaki 16 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. İki takım arasında geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanırken Sivas'da oynanan maç ise 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.