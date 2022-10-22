Abdullah Avcı: İki sene de birçok rekor kırdık

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor galibiyeti sonrası değerlendirmelerde bulundu. Avcı, iki sene de birçok rekor kırdıklarını söyledi.

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Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Trabzonspor 1-0 kazandı.Bordo mavililere galibiyeti getiren golü 9. dakikada Marek Hamsik kaydetti. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

"İki sene de birçok rekor kırdık"

Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "İki sene de birçok rekor kırdık. Bir gün hepsini bir araya getireceğim." dedi. Oyunun istedikleri gibi gittiğini söyleyen Avcı, "Ligin en zor takımlarından bir tanesi. Son 3 maçta hem Avrupa'da hem ligde çıkış yapıyorlardı. Deneyimli bir kadro ve hoca. Alışık oldukları oyunu en iyi şekilde oynuyorlar.

Ligin en fazla ikili mücadeleye giden, faul yapan, kenar ortayı en fazla deneyen, kafa vuruşu yapan bir takımla oynadık. Bu oyunlar zor. Bu sezon 17 veya 18. resmi maçı oynadık. En iyi 15 dakika, başladığımız 15 dakikaydı. Çok keyif aldım. Gol de oldu. Oyun istediğimiz gibi gidiyordu." ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluk yarışında bu 3 puanın ne kadar değerli olduğunu yarın öbür gün anlar insanlar"

Çok önemli bir 3 puan aldıklarına vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı, "Rakibe özellikle ilk yarıda 1 tane geçişten, ofsayt galiba, 1'de çaprazdan verdiğimiz pozisyon var. Opsiyonu kullanamadık. İkinci yarıda oyunu koparmak için hırs, bireysel performans, bitirmek, final pası atabilmek... Şampiyonluk yarışında bu 3 puanın ne kadar değerli olduğunu yarın öbür gün anlar insanlar." açıklamasını yaptı.

"Puan ortalaması en yüksek takımlardan biriyiz"

Avcı son olarak, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bireysel performanslar, inişler, çıkışlar olabilir. Aksiyon filmi gibi oyunlar yok. Daha dengeli olmak gerekiyor. Geçiş sürecinde 18 maç, her seferinde bir tık ileri gidiyoruz. Her kulvarda yarışıyoruz. Puan ortalaması en yüksek takımlardan biriyiz. Kasımda maç aldık. Bruno Peres de dönecek. Edin Visca da... İkisi de bizle beraber olacak." diyerek sözlerini noktaladı.