BIST 3.935
DOLAR 18,58
EURO 18,33
ALTIN 990,47
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Abdullah Avcı: İki sene de birçok rekor kırdık

Abdullah Avcı: İki sene de birçok rekor kırdık

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor galibiyeti sonrası değerlendirmelerde bulundu. Avcı, iki sene de birçok rekor kırdıklarını söyledi.

Abone ol

Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Trabzonspor 1-0 kazandı.Bordo mavililere galibiyeti getiren golü 9. dakikada Marek Hamsik kaydetti. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

"İki sene de birçok rekor kırdık"

Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "İki sene de birçok rekor kırdık. Bir gün hepsini bir araya getireceğim." dedi. Oyunun istedikleri gibi gittiğini söyleyen Avcı, "Ligin en zor takımlarından bir tanesi. Son 3 maçta hem Avrupa'da hem ligde çıkış yapıyorlardı. Deneyimli bir kadro ve hoca. Alışık oldukları oyunu en iyi şekilde oynuyorlar.

Ligin en fazla ikili mücadeleye giden, faul yapan, kenar ortayı en fazla deneyen, kafa vuruşu yapan bir takımla oynadık. Bu oyunlar zor. Bu sezon 17 veya 18. resmi maçı oynadık. En iyi 15 dakika, başladığımız 15 dakikaydı. Çok keyif aldım. Gol de oldu. Oyun istediğimiz gibi gidiyordu." ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluk yarışında bu 3 puanın ne kadar değerli olduğunu yarın öbür gün anlar insanlar"

Çok önemli bir 3 puan aldıklarına vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı, "Rakibe özellikle ilk yarıda 1 tane geçişten, ofsayt galiba, 1'de çaprazdan verdiğimiz pozisyon var. Opsiyonu kullanamadık. İkinci yarıda oyunu koparmak için hırs, bireysel performans, bitirmek, final pası atabilmek... Şampiyonluk yarışında bu 3 puanın ne kadar değerli olduğunu yarın öbür gün anlar insanlar." açıklamasını yaptı.

"Puan ortalaması en yüksek takımlardan biriyiz"

Avcı son olarak, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bireysel performanslar, inişler, çıkışlar olabilir. Aksiyon filmi gibi oyunlar yok. Daha dengeli olmak gerekiyor. Geçiş sürecinde 18 maç, her seferinde bir tık ileri gidiyoruz. Her kulvarda yarışıyoruz. Puan ortalaması en yüksek takımlardan biriyiz. Kasımda maç aldık. Bruno Peres de dönecek. Edin Visca da... İkisi de bizle beraber olacak." diyerek sözlerini noktaladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Fenerbahçe-Başakşehir Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)
Fenerbahçe-Başakşehir Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "hamburger" göndermesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "hamburger" göndermesi
Trabzonspor, Sivasspor'u mağlup etti
Trabzonspor, Sivasspor'u mağlup etti
Eski futbolcu Ersin Güreler FETÖ operasyonuyla yakalandı
Eski futbolcu Ersin Güreler FETÖ operasyonuyla yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faiz mesajı: Tek haneye inecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faiz mesajı: Tek haneye inecek
Trabzonspor-Sivasspor Süper Lig maç sonucu
Trabzonspor-Sivasspor Süper Lig maç sonucu
Seferberlikten kaçıp Letonya'ya giden Ruslara kötü haber
Seferberlikten kaçıp Letonya'ya giden Ruslara kötü haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başörtüsü için referandum çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başörtüsü için referandum çağrısı
Karagümrük geriden gelip yıktı! Ümraniyespor son sıraya demir attı
Karagümrük geriden gelip yıktı! Ümraniyespor son sıraya demir attı
Beşiktaş'a Dünya Kupası piyangosu vurabilir
Beşiktaş'a Dünya Kupası piyangosu vurabilir