Fenerbahçe-Başakşehir Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.Abone ol
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk edecek.
FENERBAHÇE 0-0 BAŞAKŞEHİR
Ligin 10. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek puanını 20'ye çıkaran, sıralamada da lider Adana Demirspor'un ardından ikinciliğe yerleşen sarı-lacivertliler, kendi sahasında karşılaşacağı aynı puana sahip Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Szalai, Gustavo, Serdar Aziz, Ferdi, İsmail, Crespo, Lincoln, İrfan Can, Valencia, Batshuayi
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Mahmut, Hasan Ali, Biglia, Berkay, Deniz, Serdar, Okaka, Traore