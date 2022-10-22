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Eski futbolcu Ersin Güreler FETÖ operasyonuyla yakalandı

Eski futbolcu Ersin Güreler FETÖ operasyonuyla yakalandı

Eski futbolcu Ersin Güreler, Beylikdüzü'nde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Güreler'in, örgütsel toplantılara doğrudan katıldığına dair itirafçı ifadeleri bulunuyor.

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Yurt genelinde Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadele devam ediyor.

Öte yandan örgütün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma da titizlikle sürüyor.

Saklandığı adreste yakalandı

Son olarak hakkında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski futbolcu Ersin Güreler, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki adresine yapılan operasyonda yakayı ele veren Güreler, hakim karşısına çıkarılarak tutuklandı.

İtirafçı ifadeleri bulunuyor

2018 yılında adli işlem gören ve firari olarak aranan Güreler’in kapatılan Bank Asya‘da artıran para hesabı olduğu belirlendi.

İHA'nın aktarımına göre; örgütsel toplantılara doğrudan katıldığına dair itirafçı ifadeleri bulunan 44 yaşındaki eski futbolcu, bir dönem Çaykur Rizespor, Eskişehirspor ve Giresunspor gibi alt ve üst liglerde birçok takımın formasını giydikten sonra 2011-2012 sezonunda Tepecikspor formasıyla aktif futbol hayatına nokta koydu.

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