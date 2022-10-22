Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "hamburger" göndermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisindeki sır gibi kayıp sekiz saati hakkında "Milletimiz FETÖ'cülerle benzinlikte hamburger yemek için 10 bin km gidenlere yüz vermez". dedi.

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Malatya'da "Mahalle Bizim, Gençlik Bizim" programında gençlerden yoğun ilgi gören Cumhurbaşkanı Erdoğan "Birileri diyor ki AK Parti'de gençlik yok, gençlik burada" dedi.

Toplu açılış törenleri için Malatya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen programa katıldı.

Mahalle Bizim, Gençlik Bizim Programı'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

Salonu dolduran gençler, zaman zaman "Gençlik seninle gurur duyuyor", "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgilerini dile getirdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Genel Merkez Gençlik Kollarımız tarafından 1.5 yıl önce başlatılan kampanyamızın kapanış toplantısı vesilesiyle sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum.

"Karşımda muhafazakar ve devrimci gençleri görüyorum"

Bugüne kadar 81 ilimizde icra edilen bu kampanyayla, parti yöneticilerimiz, bakanlarımızın katılımıyla 3 bin 500 mahalleye ulaştık. Karşımda muhafazakar ve devrimci gençleri görüyorum. Ülkemizin dört bir yanında 150 bin gencimizin iştirakiyle mahalle bizim gençlik bizim dedik.

"Tedirginlik duyulan sokaklar gençlerin sesiyle şenlendi"

Geçmişte geçip giderken dahi tedirginlik duyulan sokaklar, gençlerimizin enerjisiyle güzelleşti. Gençlik kollarımız kapanış toplantısını burada yapmak istediğini söyledi. Birileri diyor ki, 'AK Parti'de gençlik yok' gençlik burada. Adana Şehir Stadı'nda herhalde gençliği görmediler. Artık kampanyamızda gençlerimizle durmaksızın yola devam edeceğiz. Gençler, Malatya öyle bir şehir ki burada yaşın bir önemi yok. Malatyalıların kimliklerinde yazan yaşları ne olursa olsun, maşallah hepsinin ruhu genç. Bir de buna hayatının bağrındaki sizlerin enerjisi eklendiğinde gençlik üzerine gençlik havası yaşıyoruz.

Tıkır tıkır işletilen pek çok oyunu bozduğumuz için başımıza bunca işler geldi. Vesayetle kavga edip de milletin desteğiyle kazanan tek siyasi kadro biziz biz.

Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisine "hamburger" üzerinden tepki

Siz gençlerimizle bir araya geldiğimizde bizim de ruhumuz gençleşiyor. Önümüzdeki yıl cumhuriyetimizin 100. yılı. Biz de Türkiye Yüzyılı diyoruz. Türkiye 100 yılının sahibi de geleceği de sizlersiniz. Sizler bu yüzyılın gençliğisiniz. Biraz önce toplu açılış yaptığımız meydana baksınlar. Bizim için millete hizmette geçen her gün seçim günüdür. Milletimiz kendi için tuğla üstüne tuğla koymayana geçit vermez. Birileri kendini aldatıyor. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Bunlar aç tavuk. Milletimiz FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger Yemek için 10 bin kilometre yol gidenlere yüz vermez. Milletimiz darbecilerle anlaşıp tankların arasından sıvışan korkaklara emaneti teslim etmez.