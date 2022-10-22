Sözleşmesi bitiyordu! Jorge Jesus'tan kontrat sorusuna cevap

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Mayıs sonuna kadar kontratım var ve bu konu hakkında şimdi konuşmak istemiyorum." dedi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 1-0 kazandıkları Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde:

"Avrupa'nın en üst seviyesinde oynanan bir futbol vardı"

"Takım bugün çok savaştı ama sadece savaşmadı, çok da iyi oynadı. Nasıl koşması, nasıl oynaması gerektiğini biliyorduk. Güzel bir maç izlettik. Sadece Türkiye ligi seviyesinde değil belki de Avrupa'nın en üst seviyesinde oynanan bir futbol vardı sahada."

"Kaliteli bir takıma karşı oynadık"

"Kaliteli bir takıma karşı oynadık. Onlar sahada neler yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlardı. Fenerbahçe, bugün çok özgüvenliydi. Maçın her anında golün gelebileceğini biliyordu oyuncularım. Savunmada da çok iyiydik."

"Rakibimizden her konuda daha iyiydik"

"İstatistikler her zaman her şeyi göstermez ama rakibimizden her konuda daha iyiydik. Sahada daha üstün olan taraf bizdik. Kazanmak için her şeyi yaptık. Onların 2 tane Bertrand Traore ile pozisyonu vardı. Başakşehir çok iyi takım, onlara karşı kazanmak kolay değil."

"Fenerbahçe çok büyük bir kulüp"

"Büyük takımları büyük yapan taraftarlarıdır. Taraftarları büyük olanlar, büyük takım diye adlandırılır. Tıpkı Fenerbahçe gibi. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Çünkü taraftarı çok büyük."

"İşler iyi giderken sevgi göstermek kolaydır"

"İşler iyi giderken sevgi göstermek kolaydır. Kötü günde sevmek gerekir. Bugün bize son anda galibiyeti getiren Altay'ın kurtarışıydı. Altay Bayındır, Fenerbahçelilerin sevgisini hak ediyor. Büyük bir kaleci. Türkiye'nin en iyilerinden. Taraftar onu sevmeli. Oyuncular hata yapar, bu normaldir."

"Mayıs sonuna kadar kontratım var"

Sözleşme uzatma ile ilgili gelen soruya da yanıt veren Portekizli hoca, "Mayıs sonuna kadar kontratım var ve bu konu hakkında şimdi konuşmak istemiyorum" dedi.