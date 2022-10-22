Mehmet Özhaseki: Erdoğan gitsin de ne olursa olsun anlayışındalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Hepsinin dünya görüşleri ayrı ama motivasyon kaynakları tek, Cumhurbaşkanı Erdoğan gitsin ne olursa olsun" dedi.

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Kayseri'de Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel ve Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan Özhaseki, muhalefeti eleştirerek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursu olsun anlayışındalar. Peki siz ne yapacaksınız? Hangi ekonomik programı uygulayacaksınız? Sosyal olaylara bakışınız nedir? Askeri alanda yapılan yatırımlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Devam ettirecek misiniz? Durduracak mısınız? Bakanlık bölüşümünde HDP'ye hangi bakanlığı vereceksiniz? İçişleri mi, Milli Savunma mı, neyi vereceksiniz? Bunları bir konuşsanıza. Hayır, yok. Yıkım ekibi gibi. Yolda görseler birbirlerine selam vermezler. Bir gün olsun birinin çayını içmeye hayatta gitmemişlerdir. Hepsinin dünya görüşleri ayrı ama motivasyon kaynakları tek. AK Parti gitsin ne olursa olsun." diye konuştu.