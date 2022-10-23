BIST 3.935
DOLAR 18,58
EURO 18,33
ALTIN 990,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Düzce'de dehşet! Muhtar, babasını vuran şahsı öldürdü

Düzce'de dehşet! Muhtar, babasını vuran şahsı öldürdü

DÜZCE’de gece saatlerinde meydana gelen olayda iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların konuştuğu kavgada babası öldürülen muhtar, babasını öldüren kişiyi beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.

Abone ol

Olay, Düzce’nin Gümüşova İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Gümüşova merkeze bağlı Yenimahalle’de meydana gelen olayda Yeni Mahalle Muhtarı Z.B’nin babası İrfan Bıçakçı ile Nevzat Karadeniz arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Nevzat Karadeniz, belinden çıkardığı silahla İrfan Bıçakçı’yı vurdu. İrfan Bıçakçı’nın vurulduğunu gören oğlu Z.B’de beylik silahıyla Nevzat Karadeniz’i vurdu.

İrfan Bıçakçı kaldırıldığı Gümüşova Entegre Hastanesi’nde hayatını kaybederken, Nevzat Karadeniz ise ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Nevzat Karadeniz’de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Babasını vuran Nevzat Karadeniz’i beylik tabancasıyla vuran Z.B ise yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Komşuları üzerindeki kanı görünce polisi aradı korkunç olay ortayaya çıktı
Komşuları üzerindeki kanı görünce polisi aradı korkunç olay ortayaya çıktı
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
İsmail Yüksek kulüp yetkililerin yardımıyla stattan ayrıldı
İsmail Yüksek kulüp yetkililerin yardımıyla stattan ayrıldı
Polonya limanlarında kömür sevkiyatları hızlandı
Polonya limanlarında kömür sevkiyatları hızlandı
Mustafa Şentop trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ı ziyaret etti
Mustafa Şentop trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ı ziyaret etti
Sözleşmesi bitiyordu! Jorge Jesus'tan kontrat sorusuna cevap
Sözleşmesi bitiyordu! Jorge Jesus'tan kontrat sorusuna cevap
Mehmet Özhaseki: Erdoğan gitsin de ne olursa olsun anlayışındalar
Mehmet Özhaseki: Erdoğan gitsin de ne olursa olsun anlayışındalar
Zelenskiy İran'a tepki gösterdi! 'Rusya' şartını açıkladı
Zelenskiy İran'a tepki gösterdi! 'Rusya' şartını açıkladı
Boris Johnson, Liz Truss'ın istifasından sonra tatilini yarıda kesti
Boris Johnson, Liz Truss'ın istifasından sonra tatilini yarıda kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum çıkışıma CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum çıkışıma CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan cevap
Abdullah Avcı: İki sene de birçok rekor kırdık
Abdullah Avcı: İki sene de birçok rekor kırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı