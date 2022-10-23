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7 gollü çılgın maç! Inter 3 puanı 90+5'te aldı

7 gollü çılgın maç! Inter 3 puanı 90+5'te aldı

İTALYA Serie A'nın 11. haftasında Inter deplasmanda Fiorentina'yı 4-3 mağlup etti.

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İtalya Serie A'nın 11. haftasında Fiorentina sahasında Inter'i konuk etti. Stadio Artemio Franchi'de oynanan karşılaşmayı konuk ekip 4-3 kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Barella, 15 ve 73. (p) dakikalarda Lautaro Martinez ile 90+5. dakikada Mkhitaryan kaydetti. Fiorentina'nın golleri ise 32. dakikada Cabral penaltıdan, 59. dakikada Ikone ve 90. dakikada Jovic attı.

Bu sonucun ardından Inter puanını 21'e yükseltirken Fiorentina, 10 puanda kaldı.

Gelecek hafta Inter sahasında Sampdoria'yı konuk edecek. Fiorentina ise deplasmanda Spezia'yla karşılaşacak.

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