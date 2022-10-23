Düzce'de feci olay 2 kişi öldü babasına ateş edildiğini görünce...

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve feci olayda 2 kişi öldü.

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İddiaya göre, N.K. ve İ.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.K, tabancayla İ.B'ye ateş etti.

Babasının vurulduğunu gören Z.B. ise N.K'yı tabancayla ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. N.K. ve İ.B. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Z.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.