2023 asgari ücreti bu olacak iddiası! 2023 bütçesinde ortaya çıktı

Asgari ücretin ne kadar olacağıyla ilgili tartışmalar sürerken, 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde çarpıcı bir detay ortaya çıktı. İşverene yapılacak olan yüzde 58'lik sigorta prim desteği artışı göz önüne alındığında asgari ücretin 8 bin 690 TL olması bekleniyor.

Abone ol

Asgari ücretin kaç lira olacağı tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Yüksek enflasyonun etkisi altındaki milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret haberlerinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Asgari ücret zammıyla ilgili bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık içerisindeyiz" ifadelerini kullanmıştı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ise "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" diye konuşmuştu.

Bugüne kadar 7 bin 700 TL, 8 bin TL ve hatta 9-10 bin TL olacağı öne sürülen asgari ücrete ilişkin çarpıcı detay ortaya çıktı. AK Parti tarafından sunulan 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde asgari ücretin ne kadar zamlanacağına ilişkin ayrıntı dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıkladığı ve bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağı 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde yer alan ‘işveren sigorta prim desteği’ kalemi dikkat çekti.

‘İşveren sigorta prim desteği’ne yüzde 58'lik artış

2022 bütçesinde 43.1 milyar TL olan ‘işveren sigorta prim desteği’ önümüzdeki yılda 68,1 milyar TL olarak belirlendi. İşverene yapılacak olan sigorta prim desteğinde yüzde 58'lik artış yapılması, asgari ücrete yapılacak zam oranı hakkında bilgi verdi. Asgari ücretin aynı oranda yapılacağı baz alındığında yeni net asgari ücretin 8 bin 690 TL olması bekleniyor.

2022 Temmuz ayındaki yüzde 25'lik zam dahil edildiğinde 2023 bütçesindeki hedefle birlikte yüzde 83 zamma ulaşmış olacak.

Bakan Nebati "Asgari ücret artışı enflasyonun üzerinde olacak" demişti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz haftalarda özel bir kanalda yaptığı açıklamada asgari ücret ve memur maaşlarının artışıyla ilgili olarak "enflasyonun üzerinde olacak" demişti.

Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 70'in altında

Öte yandan Merkez Bankası'nın eylül ayı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 70,60'tan yüzde 67,73 seviyesine gerilemişti.

Yüzde 70 yapılsa 7 bin 975 TL

Enflasyonun baz etkisiyle gerilemesi sonucu yıl sonu enflasyonunun 68 çıkması kuvvetle muhtemel. Bu durumda asgari ücrete ara zam dahil edildiğinde yapılacak yüzde 45 zam kararı ile asgari ücret 7 bin 975 TL oluyor.