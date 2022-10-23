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İzmir'de cinayet! Bir kadın iş yerinde başından vurulmuş halde bulundu katili de...

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İzmir'de cinayet! Bir kadın iş yerinde başından vurulmuş halde bulundu katili de...

İZMİR'de yakınları tarafından aranan kadın iş yerinde başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili cinayet şüphelisi koca, polis tarafından her yerde aranıyor.

İzmir'de cinayet! Bir kadın iş yerinde başından vurulmuş halde bulundu katili de...

Hülya Şellavcı Yeğin'in (52) yakınları, bir süredir haber alamadıkları kadını ararken, Yeğin'in sahibi olduğu atölyeyi kontrole gitti. Gece saatlerinde atölyeyi kontrol eden yakınları, Hülya Şellavcı Yeğin'i kanlar içerisinde yatarken buldu. 

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İzmir'de cinayet! Bir kadın iş yerinde başından vurulmuş halde bulundu katili de...

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz kadının başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. 

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İzmir'de cinayet! Bir kadın iş yerinde başından vurulmuş halde bulundu katili de...

Öte yandan kadının ölümüyle ilgili, 6 ay önce evlendiği ve son 1 aydır da boşanmaya çalıştığı K.Y.'nin (59) cinayet şüphelisi olarak arandığı öğrenildi. Öldürülen kadının tehdit nedeniyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu K.Y. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığı da ortaya çıktı. 

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İzmir'de cinayet! Bir kadın iş yerinde başından vurulmuş halde bulundu katili de...

Hülya Şellavcı Yeğin cinayetiyle ilgili boşanmaya çalıştığı eşi K.Y.'nin arandığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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