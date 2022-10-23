İzmir'de cinayet! Bir kadın iş yerinde başından vurulmuş halde bulundu katili de...

Öte yandan kadının ölümüyle ilgili, 6 ay önce evlendiği ve son 1 aydır da boşanmaya çalıştığı K.Y.'nin (59) cinayet şüphelisi olarak arandığı öğrenildi. Öldürülen kadının tehdit nedeniyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu K.Y. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığı da ortaya çıktı.