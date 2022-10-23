Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediye başkanlarına uyarı: Telefonlarınız dinleniyor ancak...

CHP lideri partisinin belediye başkanlarını, “telefonlarının dinlendiğini” söyleyerek uyardı. Kılıçdaroğlu’nun “Gizli kapaklı bir işimiz olmadığı için bu konuda da endişeleneceğimiz bir şey yok” dediği öğrenildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarını, “telefonlarının dinlendiğini” söyleyerek uyardı.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre; Kılıçdaroğlu Sivas’taki çalıştayda başkanlara sosyal yardımlarla ilgili önerilerde bulunarak, “Yoksullara pozitif ayrımcılık yapın. Emeklilere, yoksullara, engellilere büyük özen gösterin. Hiçbirinin aç kalmasına izin vermeyin” talimatını verdi.

Başkanları telefonlarının dinlendiğine yönelik uyardığı da belirtilen Kılıçdaroğlu’nun “Telefonlarınız dinleniyor. Ancak gizli kapaklı bir işimiz olmadığı için bu konuda da endişeleneceğimiz bir şey yok” ifadelerini kullandığı aktarıldı.