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Listede bir tane Türk var! Dünyanın en zengin isimleri belli oldu

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Listede bir tane Türk var! Dünyanın en zengin isimleri belli oldu

Ünlü ekonomi yayın organı Forbes, yıllık milyarderler listesini yayınladı. Listeye 2 bin 755 milyarderin girdiği belirtilirken bu sayının bugüne kadarki en yüksek milyarder sayısı olduğu açıklandı. Listedeki milyarderlerin serveti bir yıl içerisinde yüzde 60’tan fazla artarak 8 trilyon dolardan 13,1 trilyon dolara yükseldi. Listenin Türkiye ile ilgili bölümleri de açıklandı. İşte o liste...

Listede bir tane Türk var! Dünyanın en zengin isimleri belli oldu

50-Yang Huiyan: 29,6 milyar dolar

Emlak Sektörü, Çin

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Listede bir tane Türk var! Dünyanın en zengin isimleri belli oldu

49- John Mars: 31,3 milyar dolar

Şekerleme, Yiyecek-İçecek (ABD)

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Listede bir tane Türk var! Dünyanın en zengin isimleri belli oldu

48-Jacqueline Mars: 31,3 milyar dolar

Şekerleme, Yiyecek-İçecek (ABD)

347
Listede bir tane Türk var! Dünyanın en zengin isimleri belli oldu

47- Lee Sahu Kee: 31,7 milyar dolar

Gayrimenkul (Hong Kong)

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