Listede bir tane Türk var! Dünyanın en zengin isimleri belli oldu
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Ünlü ekonomi yayın organı Forbes, yıllık milyarderler listesini yayınladı. Listeye 2 bin 755 milyarderin girdiği belirtilirken bu sayının bugüne kadarki en yüksek milyarder sayısı olduğu açıklandı. Listedeki milyarderlerin serveti bir yıl içerisinde yüzde 60’tan fazla artarak 8 trilyon dolardan 13,1 trilyon dolara yükseldi. Listenin Türkiye ile ilgili bölümleri de açıklandı. İşte o liste...
50-Yang Huiyan: 29,6 milyar dolar
Emlak Sektörü, Çin
147
49- John Mars: 31,3 milyar dolar
Şekerleme, Yiyecek-İçecek (ABD)
247
48-Jacqueline Mars: 31,3 milyar dolar
Şekerleme, Yiyecek-İçecek (ABD)
347
47- Lee Sahu Kee: 31,7 milyar dolar
Gayrimenkul (Hong Kong)
447