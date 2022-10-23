BIST 3.935
DOLAR 18,58
EURO 18,33
ALTIN 990,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da bıçaklanan Rus genç hayatını kaybetti!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da bıçaklanan Rus genç hayatını kaybetti!

ANTALYA’da sırtından bıçaklanarak ağır yaralanan genç hastanede yaşamını yitirdi. Soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.

Abone ol

Rus uyruklu Bashır Alıgadzhıev (22) ile H.D.S. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle H.D.S., yanında bulunan bıçakla Alıgadzhıev’i sırtından defalarca bıçakladı.  Ağır yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bashır Alıgadzhıev'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Gözaltı sayısı 6’ya çıktı

Olay yerinden kaçan H.D.S, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Gözaltına alınan H.D.S.’nin ardından M.E.O., Ö.Ö., B.Y.S., Y.C.O. ve M.E.S.’de gözaltına alındı. 6 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Uyumak için aracını yol kenarına çekti, gözünü hastanede açtı
Uyumak için aracını yol kenarına çekti, gözünü hastanede açtı
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Hain FETÖ'nün şeytanın aklına gelmeyecek oyunu deşifre oldu! AVM tuvaletinde para transferi
Hain FETÖ'nün şeytanın aklına gelmeyecek oyunu deşifre oldu! AVM tuvaletinde para transferi
Hande Fırat'tan bomba kulis: Kılıçdaroğlu ve Akşener TOGG’un törenine davet edilmiş
Hande Fırat'tan bomba kulis: Kılıçdaroğlu ve Akşener TOGG’un törenine davet edilmiş
Bir dönem rezalet deniyordu... Anfield Road'daki mescit 'nereden nereye' dedirtiyor
Bir dönem rezalet deniyordu... Anfield Road'daki mescit 'nereden nereye' dedirtiyor
Çin'in MAO'su! Şi Cinping 3. kez Genel Sekreterliğe seçildi
Çin'in MAO'su! Şi Cinping 3. kez Genel Sekreterliğe seçildi
2023 asgari ücreti bu olacak iddiası! 2023 bütçesinde ortaya çıktı
2023 asgari ücreti bu olacak iddiası! 2023 bütçesinde ortaya çıktı
7 gollü çılgın maç! Inter 3 puanı 90+5'te aldı
7 gollü çılgın maç! Inter 3 puanı 90+5'te aldı
Düzce'de feci olay 2 kişi öldü babasına ateş edildiğini görünce...
Düzce'de feci olay 2 kişi öldü babasına ateş edildiğini görünce...
Beyoğlu'nda eve giren hırsızlar yaşlı kadının boğazını kesip bileziklerini çaldılar
Beyoğlu'nda eve giren hırsızlar yaşlı kadının boğazını kesip bileziklerini çaldılar
Fenerbahçe'den Galatasaray'a penaltı tepkisi: Verilmeyen penaltının linkini göndereceğiz
Fenerbahçe'den Galatasaray'a penaltı tepkisi: Verilmeyen penaltının linkini göndereceğiz
İstilacı türler kapıda uzman isim Marmara Denizi için uyardı
İstilacı türler kapıda uzman isim Marmara Denizi için uyardı