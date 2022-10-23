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Hande Fırat'tan bomba kulis: Kılıçdaroğlu ve Akşener TOGG’un törenine davet edilmiş

Hande Fırat'tan bomba kulis: Kılıçdaroğlu ve Akşener TOGG’un törenine davet edilmiş

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, kulislerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TOGG'un 29 Ekim'de yapılacak törenine davet edildiğini yazdı. Fırat, "Davete icabet olursa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kemal Bey’e bir TOGG hediye etmesi sürpriz olmaz." ifadelerini kullandı.

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Hürriyet yazarı Hande Fırat "Şimdi sıkı durun, kulislere yansıyan o duyum geliyor." dedi ve Kılıçdaroğlu ile Akşener'in TOGG'un törenine davet edildiğini açıkladı. Fırat yazısında şunları kaydetti:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da TOGG’un 29 Ekim’de yapılacak törenine davet edilmiş. Sadece o değil Millet İttifakı’nın ikinci büyük ortağı İYİ Parti Lideri Meral Akşener’e de davetiye gitmiş. TOGG sadece bir otomobil değil, girişimcilik, teknoloji ve inovasyonun buluştuğu fikri mülkiyet hakları tamamen Türkiye’ye ait, doğuştan elektrikli bir otomobil. 29 Ekim’de seri üretime hazır hale gelen araçların banttan indirilmesi ise tarihi olacak. Törene son dönem teknolojiye ilgisi dikkat çeken Kılıçdaroğlu ve Akşener katılacaklar mı, göreceğiz.

Ancak davete icabet olursa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kemal Bey’e bir TOGG hediye etmesi sürpriz olmaz.

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