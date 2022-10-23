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Beşiktaş, Süper Lig'de Hatayspor'a konuk olacak! O isimler kadroda yok

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş, Süper Lig'de Hatayspor'a konuk olacak! O isimler kadroda yok

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

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Ligde oynadığı son maçta Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, geride kalan haftalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 19 puanla ligin 5. sırasında bulunuyor.

Ev sahibi Hatayspor ise 7 puanla 18. basamakta yer alıyor.

Rachid Ghezzal kadroda yok

Yarın oynanacak maçta siyah-beyazlı oyuncu Rachid Ghezzal forma giyemeyecek. Ghezzal'ın yanı sıra aynı maçta sakatlık yaşayan Wout Weghorst'un durumu ise belirsizliğini koruyor. 

Weghorst'un oynamaması halinde siyah-beyazlı takımın hücum hattında Cenk Tosun veya Jackson Muleka ikilisinden biri forma giyecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın da yarınki karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Ceza sınırında iki isim

Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, yarınki mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkacak.

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