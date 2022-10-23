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Sırp modele İstanbul'da tecavüz iddiası! Kıyafetleri inceleme altına alındı

Sırp modele İstanbul'da tecavüz iddiası! Kıyafetleri inceleme altına alındı

SIRP model Sladana Milojev, arkadaşının doğum günü için geldiği İstanbul'da, eğlence sonrası bir erkek arkadaşının evinde uyandı. Milojev, uyandığında çıplak olduğunu ve istismara uğradığını iddia etti.

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Sırp model Sladana Milojev, 16 Eylül'de Türkiye'de yaşayan İspanyol model arkadaşının doğum gününü kutlamak için İstanbul'a geldi.
Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Beşiktaş'ta bir otelde konaklayan Sırp model, 17 Eylül gecesi arkadaşlarıyla birlikte lüks bir gece kulübüne gitti.

İddiaya göre ünlü model içtiği ilk bardaktan kısa bir süre sonra kendisinden geçti. Ertesi gün gözlerini bir erkek arkadaşının Beşiktaş'taki evinde açan model, uyandığında çıplak olduğunu ve istismara uğradığını iddia etti.

Yaşananları hatırlamaya çalışan Milojev, evdeki arkadaşına durumu sorduğunda tepkiyle karşılaştı. Bunun üzerine polis merkezine giden Milojev tecavüze uğradığını belirterek şikâyetçi oldu. Rapor alınmak üzere hastaneye götürülen genç kadının, kıyafetleri ise inceleme altına alındı.

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